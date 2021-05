Dare i numeri. Verificare l’effetto dei vaccini

0 0

Nel 2015 fu silenziata la notizia che, nel 2014 rispetto al 2013, erano morti 100.000 italiani in più. Era un effetto della crisi economica, che costringe un buon 30% di italiani a rinunciare alle cure mediche, per difficoltà economiche insormontabili. Oggi l’incremento dei morti, rispetto agli anni precedenti, è del tutto imputato al Covid. Ancora non hanno imputato al Covid il calo demografico costante nella popolazione italiana. Personalmente penso che, da anni, non si fanno figli per gli stessi motivi economici della rinuncia alle cure. In più mancano le case per le giovani coppie.

Nel bombardamento di numeri emesso ogni giorno, una buona notizia: siamo ben lieti che pare si elimini il famigerato coefficiente TconR, numero che ha capito solo Locatelli, che ha bloccato l’Italia. Mentre il pomeriggio il TG ripete sistematicamente due volte l’espressione “TANTI DECESSI”, al fine di colpire (nel sonno) i telespettatori. Quello che nessuno ha mai pensato di fare è un semplice confronto tra i dati italiani del maggio 2020 con quelli del maggio 2021. La situazione oggi, in Italia, è molto peggiore rispetto all’anno scorso: dato medio del periodo 2020: 7 casi/giorno – 563 casi/giorno nel 2021. Pertanto ancora non si evince il beneficio dei vaccini.

Sarebbe molto ben necessario stabilire un controllo sugli effetti veri e concreti dei vaccini sulla diffusione del virus e sulla salute dei cittadini, in modo di avere una visione veramente scientifica di quello che stiamo vivendo e vivremo nei prossimi anni. Come preannunciano le case farmaceutiche.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21