Attacco sessista alla candidata, nel comunicato paragonata a Miss Piggy. Lei pubblica tutto: “Azione retrograda inaccettabile”

E’ successo tante volte: donne impegnate in politica o nel sociale attaccate, dileggiate, per il loro aspetto fisico. Il brutto è che è accaduto ancora, nel 2021, durante la campagna elettorale per le amministrative di Napoli, in danno di una giovane donna. Alessandra Clemente si chiama ed è stata lei stessa a rivelare che un suo avversario, di Fratelli d’Italia, Marco Nonno, aveva allegato al comunicato stampa politico, con cui la criticava per alcune scelte, la foto di un personaggio dei Muppets, Miss Piggy. “Un’azione maschilista retrograda e indegna”, l’ha definita la Clemente che è stata anche la prima a rendere noto sia il comunicato che lo squallido allegato. “E’ vero – ha detto la Clemente – con quel personaggio ci assomigliamo. Viso tondo, occhi azzurri, bionda, qualche chilo in più, anche da piccola mi prendevano in giro. Mi chiamavano ‘maialino’ e a casa tornavo sempre con i lacrimoni”. La Clemente ha poi richiamato la prassi, purtroppo diffusa, di denigrare le donne e di anteporre nei giudizi politici quelli sull’aspetto fisico. Di esempi in tal senso ce ne sarebbero tantissimi. “Questo oggi in Italia non è accettabile, come donne, mamme, sorelle dobbiamo pretendere che questi vili attacchi verbali cessino in politica e nella vita”. A ricordarci che le parole non vanno usate come clave è dunque una giovane candidata in una città con tanti problemi dove, comunque, si trova il tempo per soffermarsi sull’aspetto fisico più che sulle proposte o le scelte.

(Alessandra Clemente nella foto pubblicata da lei stessa con l’immagine allegata al comunicato)

