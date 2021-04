0 0

I Tg dal 5 al 9 aprile – Dopo serate di aperture dedicate alla seconda Pasqua in lockdown, gli sforzi del Governo per imprimere una svolta alla campagna vaccinale occupano il centro della maggior parte delle edizioni. Grande spazio ai numeri e all’analisi della curva del contagio che sembra avviarsi verso una lenta discesa. Primo titolo per tutti, mercoledì, alla sentenza dell’Ema sul vaccino AstraZeneca …

LEGGI L’OSSERVATORIO INTEGRALE