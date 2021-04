Sky Tg 24 e Sky Sport 24, la Fnsi al fianco delle redazioni per la tutela del lavoro

0 0

«La Federazione nazionale della Stampa italiana, insieme con le Associazioni regionali di Stampa, affiancherà i colleghi dei Comitati di redazione di Sky Tg 24 e Sky Sport 24 nel confronto con l’azienda per far sì che l’informazione resti asset strategico nei piani di Sky, come del resto riconosciuto dall’azienda stessa. La tutela dei posti di lavoro, nell’ottica di un rilancio all’insegna della qualità del servizio offerto agli utenti, è un presupposto imprescindibile. Il piano illustrato alle parti sociali dovrà per questo essere analizzato senza pregiudiziali, tenendo conto di ruoli, competenze e funzioni». Lo afferma, in una nota, Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi.