“Passaggi festival”. Presentato il progetto dell’evento nazionale dedicato alla saggistica. A Fano dal 18 al 25 giugno

Fano (PU), 10 marzo 2021 – L’identità, lo spirito di Passaggi Festival 2021, evento librario italiano dedicato alla saggistica e diretto da Giovanni Belfiori, in programma a Fano, nelle Marche, dal 18 al 25 giugno, è nel tema scelto per questa nona edizione: ‘D’infinito e provvisorio’, pensato dalla giornalista Brigida Gasparelli e approvato dal comitato scientifico presieduto da Nando dalla Chiesa.

La macchina di Passaggi è ripartita, consapevole ancor più dello scorso anno delle difficoltà ma anche dell’importanza di esserci. “Qualunque sarà la situazione di giugno – sottolinea Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio 3 e componente del comitato scientifico del festival – avremo bisogno di molte idee e di molta condivisione. I festival sono luoghi nei quali emergono le idee e dove è forte quell’elemento di condivisione. Per questo ritengo che l’edizione 2021 di Passaggi Festival sarà la più importante di tutti questi anni”.

Tema

La suggestione nasce da un verso del Purgatorio dantesco, “Non v’accorgete voi che noi siam vermi / nati a formar l’angelica farfalla” (canto X, vv. 124-125). “Questa epoca, questo tempo, che fino a ieri – spiega Belfiori – ci sarebbe sembrato impossibile vivere perché ci sentivamo al riparo della scienza, della tecnologia, della medicina, ha dimostrato la nostra debolezza come esseri umani, la fragilità delle nostre conoscenze e la provvisorietà delle nostre esistenze”. I libri che leggiamo, siano saggi, romanzi o biografie, danno l’illusione di infinito a cui continuiamo ad aspirare. E allora, come chiosa la motivazione del tema, “d’infinito e provvisorio siamo sempre stati. Ora che lo sappiamo, proviamo a raccontarlo”.

Immagine

Strettamente legata al tema anche la scelta dell’immagine 2021. Una figura umana con ali di farfalla in equilibrio su un filo fatto con le parole del verso di Dante (a cui si rende omaggio nel 700esimo della morte). La sua realizzazione è frutto di un lavoro di squadra tra Federica Campanelli e Federica Falciasecca. Ancora una volta si valorizzano giovani competenze in un festival che va avanti grazie alla professionalità e alla passione di ragazze e ragazzi che da anni costituiscono il valore aggiunto della manifestazione.

Date

Edizione rafforzata nella durata: il festival si allunga di tre giorni rispetto al 2020 e di un giorno rispetto al 2019, otto giorni da venerdì 18 a venerdì 25 giugno. Scelta necessaria per distribuire gli ospiti in un tempo più lungo così da evitare assembramenti. L’organizzazione ha ulteriormente potenziato il piano della sicurezza anti Covid, già ben collaudato lo scorso anno, prevedendo l’impiego di maggiore personale.

Sedi e rassegne

Confermata l’architettura del festival con alcune importanti novità. In piazza XX Settembre torna la saggistica legata al tema 2021 e agli argomenti dell’attualità con la rassegna ‘Libri in Piazza”. Alla San Francesco, chiesa a cielo aperto, suggestivo monumento del centro storico fanese, ritroviamo le rassegne di saggistica ‘Libri alla San Francesco’, ‘Passaggi di Benessere – Mente Corpo Anima’ cioè i libri che riguardano lo star bene medico, fisico, psicologico e spirituale. Sempre alla San Francesco torna la poesia ‘Passaggi DiVersi’, in forse invece la rassegna dedicata alla narrativa straniera ‘Europa/Mediterraneo’ legata all’evoluzione della situazione sanitaria in Europa. La novità del 2021 è l’ingresso di una nuova rassegna, “Anno per anno”, curata da Marino Sinibaldi, che avrà il compito di leggere, attraverso i libri, il tempo presente.

Lo spazio per i più piccoli è sempre la Mediateca Montanari MEMO con i laboratori e le due rassegne, ‘Chiedersi perché, la filosofia per bambini e bambine’ e ‘Piccoli asSaggi, la saggistica per diventare grandi’. Il pubblico dei giovani si ritrova al Pincio con le rassegne ‘Fuori Passaggi. Music&Social’ e quella dedicata alle graphic novel ‘Passaggi fra le Nuvole’. Alla Sala da tè L’Uccellin Bel Verde consueti appuntamenti con gli aperitivi di ‘Calici di Scienza’ a cura dell’Università di Camerino. Nella zona mare del Lido torna al Bon Bon Art Cafè la rassegna ‘Buongiorno Passaggi. Libri a colazione’. Ma il 2021 segna anche l’apertura di una nuova sede sempre al mare ma fuori dal centro: ‘Buongiorno Passaggi. Libri a colazione’ fa il bis a Bagni Torrette, anche qui libri freschi, curiosi, a volte divertenti ma sempre interessanti. Negli stabilimenti balneari tornano anche i laboratori per bambini e bambine. La Corte Malatestiana ospiterà la ‘Rassegna Stampa di mezzanotte’ curata dal giornalista Giorgio Santelli di Rainews 24 con ospiti del festival.