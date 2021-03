Cannes 2021. Previsto dal 6 al 17 luglio con Spike Lee Presidente di giuria

0 0

Previsto inizialmente dall’11 al 22 maggio, il 74mo festival di Cannes parrebbe confermato dal martedì 6 al sabato 17 luglio 2021. Contrariamente alle rassegne di Venezia e Berlino, che si sono comunque svolte fra rigide misure a causa della pandemia, Cannes aveva annullato l’edizione del 2020. Il festival diretto dal delegato generale Thierry Frémaux, era stato più volte rimandato fino a dover gettare la spugna e a trasformarsi in una sorta di marchio impresso ai film che erano stati selezionati per la sfortunata 73ma edizione.

Quest’anno il festival francese avrebbe già nella selezione tanti film bloccati nel 2020 e rimasti tali, per impegni con Cannes e per le difficoltà legate all’emergenza sanitaria: una sorta di lista “congelata”, con titoli che hanno rifiutato di uscire sulle piattaforme. Tra questi, c’è molta curiosità per l’ultimo di Wes Anderson, The French Dispatch, con Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Bill Murray. E Tre Piani di Nanni Moretti, dal romanzo omonimo di Eshkol Nevo, che oltre al regista ha nel cast Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini.

A presiedere la giuria di Cannes 2021 sarà il regista americano Spike Lee, annunciano gli organizzatori. Spike Lee doveva farlo già lo scorso anno, se la pandemia non lo avesse impedito. Il delegato generale Thierry Frémaux e il presidente del festival Pierre Lescure rimarcano come l’entusiasmo e la passione per il cinema di Spike abbiano dato un’enorme carica di energia per la preparazione del grande Festival che tutti stavano aspettando. Questo nuovo decennio s’inaugura con un eccezionale presidente di giuria, uno dei più grandi registi della sua generazione, nonché sceneggiatore, attore, montatore e produttore. Per 30 anni, l’instancabile Spike Lee è stato un astuto cronista degli interrogativi del suo tempo, con un approccio risolutamente contemporaneo che non è mai privo di leggerezza e divertimento.

Nella speranza che l’evento si realizzi, fervono i preparativi con un gran numero di film in visione. Dal festival dichiarano: “Queste 12 giornate estive saranno una celebrazione dell’arte e della creatività, e ricche di riunioni tanto attese. La selezione ufficiale e la composizione della giuria saranno svelate all’inizio di giugno”. Bene, non ci resta che incrociare le dita.