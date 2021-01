Caro Conte… grazie

0 0

Caro Conte, non so se ci rivedremo, ma voglio ringraziarti lo stesso per quello che hai dato al Paese.

Perché hai servito la Nazione con disciplina e onore. Non tutto è stato impeccabile, ma abbiamo visto – dopo molto tempo – dedizione, ascolto e intelligente mediazione. Persino compostezza, in mezzo a molti politici convinti che la violenza verbale sia segno di carisma. Se farai un partito non ti voterò, perché non amo i partiti personali; a meno che la sinistra non si perda ancora alla ricerca di Renzi. Ti auguro di rimanere “forte e appassionato” come hai promesso, a disposizione del Paese, sapendo di poter contare sulla considerazione dei tanti cittadini, per i quali la contraddizione tra degrado sociale e valori costituzionali è diventata una questione personale di impegno.