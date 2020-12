“Chi sono i pescatori di uomini?” 19 dicembre, ore 15

Oggi giorno assistiamo a un dramma senza fine, una vera catastrofe davanti a cui la comunità internazionale resta impotente: in centinaia di migliaia donne e uomini provenienti dall’Africa e dall’Asia muoiono nel tentativo di arrivare in Europa.

Negli ultimi due anni è diventata sempre più pericolosa la rotta del Mediterraneo centrale, intrapresa ogni anno da decine di migliaia di donne, uomini e bambini in fuga da guerre, persecuzioni e carestie e in cerca di salvezza, scappano per disperazione a bordo di imbarcazioni fatiscenti.

A causa di leggi assurde in vigore negli ultimi anni sia la Guardia Costiera italiana che le ONG dedite al soccorso in mare hanno dovuto abbandonare il Mediterraneo, private della capacità di agire: le navi di salvataggio sono rimaste ferme nei porti per mesi mentre migliaia di vite si spezzavano annegando.

Ora, finalmente c’è uno spiraglio e le navi stanno tornando in mare.

MOAS, la prima ONG di ricerca e salvataggio, che opera nel Mediterraneo dal 2014 e ha salvato più di 40.000 persone, annuncia il suo ritorno nel Mediterraneo centrale nel mese di febbraio, insieme al partner Sea-Eye, per condurre operazioni di ricerca e salvataggio (SAR) a bordo della Sea-Eye 4.

Un’alleanza per salvare vite in mare e sensibilizzare l’opinione pubblica a terra sulla tragedia che si continua a consumare alle porte dell’Europa in assenza di canali di ingresso legali.

Uniamo le nostre forze per scongiurare nuove tragedie in mare.

Coordina:

Luca Venneri, Rete Italiana antifascista & Movimento Antirazzista Italiano

Intervengono:

Stefano Corradino, Direttore articolo21

Giuseppe Giulietti, Presidente Fnsi

Antonella Napoli, L’Espresso – Focus on Africa

Regina Catrambone, Co-fondatrice e direttrice del MOAS

Afana Bella Dieudonne, salvato da MOAS durante una delle operazioni nel Mediterraneo

Fabio Cavallo, Rete Italiana antifascista & Movimento Antirazzista Italiano

Giorgia Listi, Forum Antirazzista Palermo &Rete italiana antifascista

Aderiscono: Movimento Antirazzista Italiano

Rete Italiana Antifascista

Il razzismo non ci piace

Basta razzismo

Moas

Rete italiana antifascista- Sleghiamo la Sicilia

Comitato Antirazzista Cobas Palermo

Padri e madri della Libertà