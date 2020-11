“Marinella”, l’ebook di Rossana Carturan dedicato alle donne

Raccontare le donne, pensando alle donne. L’ultimo lavoro di Rossana Carturan. “Marinella” si muove in questa direzione ed è una storia dura e dolce al tempo stesso che parla di dolore e resurrezione, speranza. Arriva in ebook nella settimana che precede un appuntamento di estrema rilevanza per la “sorte” delle donne ancora alle prese con una cultura che le rende sempre possibili vittime di violenza, domestica e familiare soprattutto ma non solo.

Marinella è un’adolescente cieca divenuta tale per mano del padre. Sullo sfondo la strage di Bologna, pretesto per Teresa, madre di Marinella, di confutare la verità sulla menomazione della figlia. Quando le loro vite sembrano aver trovato la giusta serenità un evento inaspettato si presenterà loro, divenendo il preludio di un nuovo dramma. “Marinella”, per tutte le donne vittime di violenza, è l’ebook di Rossana Carturan che Edizioni All Around, in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne – a cui andrà il 50% degli introiti per sostenerne le battaglie – edita in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una giornata che ogni anno conta purtroppo sempre più vittime di violenza e femminicidi. E per combatterle servono denunce, consapevolezza, mobilitazione di ogni singola donna e uomo: e la scrittura è il miglior mezzo per poter raccontare, denunciare, condividere ciò che le Marinelle del mondo subiscono ogni giorno.