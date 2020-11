Editoria, il sottosegretario Martella incontra Fnsi e Associazioni regionali di Stampa

“Editoria 5.0 e Recovery Fund: il rilancio dell’informazione”: è il tema del confronto fra la Federazione nazionale delle Stampa italiana e il sottosegretario con delega all’Editoria, Andrea Martella, in programma domani, 12 novembre, dalle ore 11 alle ore 13. Nel corso della videoconferenza il sottosegretario Martella si soffermerà con la Giunta esecutiva della Fnsi e la Consulta delle Associazioni regionali di Stampa sulle linee guida degli interventi per il settore.

«Il piano Next generation Eu – spiega Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi – deve essere l’occasione per riformare profondamente il sistema dell’informazione, sia attraverso interventi normativi di natura strutturale, sia attraverso investimenti mirati. Questa occasione di confronto, per la quale ringraziamo il sottosegretario, sarà utile per illustrare i progetti del governo e le proposte del sindacato dei giornalisti. In una fase di profonda difficoltà e di trasformazioni radicali, dialogo e concertazione sono essenziali per far sì che il piano Next generation Eu sia lo strumento per riaffermare il ruolo strategico dell’informazione professionale, rafforzare il pluralismo e contrastare il precariato dilagante, incentivando la buona occupazione».