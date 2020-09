49 milioni e non solo

Quindi, stavolta il Capitano non può chiamarsi fuori dicendo di non conoscere i protagonisti di questa losca storia, tanto più che la prima sede della sua nuova Lega per Salvini ha avuto l’indirizzo coincidente con quello dello studio di un terzo indagato. Insomma, anche il mito di “Roma ladrona” e di una Lega integerrima si avvia al tramonto. E il piombo delle polemiche trascina in basso prima di tutto Salvini. Verrebbe quasi voglia di andare a suonare i citofoni degli studi di questi commercialisti e chiedere “C’è qualcuno là che ruba i soldi dei cittadini?”. Ma la vicenda intristisce.