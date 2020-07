Torna in versione restaurata “Control”, film cult sulla tormentata vita di Ian Curtis

Movies Inspired mette a disposizione delle sale cinematografiche una serie di titoli cult, in versione restaurata, a partire dall’estate 2020. Tra questi, disponibile dal 16 Luglio, segnaliamo “Control” del fotografo e regista Anton Corbijn, presentato alla Quinzane des Rèalisateurs del festival di Cannes del 2007, dove ha conseguito grande successo di pubblico e di critica.”Control” ha vinto il “Premio dell’arte & di Essai di CICAE” di Regards Jeunes, il Premio quale Miglior film europeo e quale Miglior film del Sidebar.

In uno spettacolare bianco e nero Anton Corbijn racconta la breve esistenza di Ian Curtis, cantautore britannico suicidatosi a soli ventitré anni, leader del gruppo Joy Division che arrivò al successo alla fine degli anni ’70 e si sciolse in seguito alla morte del suo frontman. “Control” è capace di far rivivere con grande realismo le atmosfere tipiche di quel tempo attraverso la storia vera di Ian e degli altri della band – Peter Hook, Bernard Sumner, Stephen Morris – che a due passi da Manchester crearono un sound innovativo, iniziando il periodo post-punk.

Liberamente tratto dal racconto autobiografico “Touching From a Distance” della moglie di Ian, Deborah Curtis, il film parla del dramma di un ragazzo giovanissimo e promettente, gravemente ammalato di epilessia, sensibile al punto da sentire come intollerabile il conflitto tra l’affetto per la moglie e la figlia, e l’innamoramento per una nuova donna.

Il titolo fa riferimento alla canzone “She’s Lost Control”, che Ian Curtis aveva dedicato a un’amica che soffriva del suo stesso male. L’attore inglese Sam Riley, che somiglia al vero Ian Curtis, interpreta in modo ammirevole il tormento e il carisma di una giovane celebrità degli anni ’70 che non riuscì a reggere l’urto del successo e dell’amore, sino a dover spegnere le proprie emozioni.

Control