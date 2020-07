I sodali di Berlusconi tentano il lifting alla reputazione

B la vittima di un complotto giudiziario: il lifting alla reputazione del cavaliere lo tentano i suoi sodali, tirando fuori un’intercettazione privata (e quindi illegale) del giudice Amedeo Franco, che si sfoga per le pressioni subite affinché il Povero Silvio (PS) fosse condannato per frode fiscale per 368 milioni di dollari. Uno dice: pazienza, si sa che in politica, soprattutto quando c’è da soccorrere un miliardario, i gesti di generosità abbondano. Ma qui gli amici del PS rilanciano e avviano una raccolta firme affinché l’uomo che parlava alla mafia, che la pagava con tanto di stalliere in casa, venga santificato con la nomina di senatore a vita.