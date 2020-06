Azione squadrista su Twitter contro Antonella Napoli, aveva ricordato l’assassinio fascista di Matteotti

È bastato un tweet sull’assassinio di Giacokp Matteotti a scatenare, ancora una volta, un’azione squadrista via social contro Antonella Napoli, direttrice di Focus on Africa e membro dell’Ufficio di presidenza di Articolo 21. Per oltre 12 ore la giornalista già in passato raggiunta da minacce, non solo virtuali, è stata oggetto dell’attenzione dei peggiori seminatori di odio della rete per aver espresso su Twitter io suo antifascismo.

Pochi minuti dopo aver ricordato che il 10 giugno del 1924, il deputato socialista veniva rapito e assassinato da sicari fascisti, cosa di cui dovrebbero tenere presente coloro che sostengono il regime fasciata, fino alle leggi razziali del ’38, avesse “fatto anche cose buone”, sono iniziati i primi attacchi con commenti volgari, offese e minacce.

“Chiunque ha il diritto di ribattere e dissentire dal pensiero di chi la pensa diversamente ma augurare lo stupro è davvero intollerabile” ha scritto sulla sua pagina Facebook la Napoli annunciando una nuova denuncia.

“Segnalerò alla polizia postale chiunque abbia utilizzato e utilizzerà toni e parole di odio nei miei confronti. E mai smetterò di difendere i valori in cui credo” ha sottolineato la giornalista che, prima ancora come donna, continuerà “a denunciare violenze e soprusi nei confronti di chi tutela e promuove i principi della democrazia e della solidarietà” la sua ferma determinazione.