Una campagna di comunicazione civile. Il mondo cambia improvvisamente, e noi ?  

Effetti collaterali nasce come una campagna con testi e disegni, in senso lato anti – Salvini ma poi estendibile ad altri signori che necessitano una terapia. Cerchiamo di diffonderla come iniziativa sociale no profit e per una migliore qualità della vita. No profit perché quello che desideriamo ha un valore molto più alto del denaro e certo non facile da ottenere.