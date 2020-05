Sciopero dei giornalisti dell’Ansa, la Fnsi e Articolo 21 al fianco dei colleghi

Articolo 21 sottoscrive e rilancia la nota di solidarietà della Federazione nazionale della Stampa italiana. Siamo al fianco dei colleghi dell’Ansa e sosteniamo le ragioni del loro sciopero.

“È singolare che, nelle stesse ore in cui il governo ha trovato le risorse per prorogare le convenzioni con le agenzie di stampa afferma Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi – l’azienda abbia annunciato un piano lacrime e sangue che, oltre a penalizzare la redazione e i collaboratori, rischia di pregiudicare la qualità e la quantità di informazione che l’agenzia è tenuta ad assicurare proprio in forza dei contratti stipulati con lo Stato».

«Le misure annunciate dall’azienda – prosegue – sembrano sproporzionate rispetto alle pur innegabili criticità create dalla crisi degli ultimi due mesi. Nella fase eccezionale che il Paese sta ancora vivendo, i giornalisti italiani stanno dimostrando grande senso di responsabilità, lavorando spesso in condizioni di difficoltà. È necessario che anche le aziende facciano la loro parte, puntando, anche grazie al sostegno del governo, a potenziare e arricchire l’offerta informativa su tutte le piattaforme, senza ragionare in termini di tagli indiscriminati del costo e dei posti di lavoro».