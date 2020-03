#nonhopiupaura: la campagna del Consiglio Italiano per i Rifugiati a sostegno delle donne vittime di tratta dal 9 al 15 marzo

Il Consiglio Italiano per i Rifugiati lancia la campagna #nonhopiupaura – sostenuta dalla Responsabilità Sociale Rai – a sostegno delle donne vittime di tratta: dal 9 al 15 marzo sarà possibile donare 2 euro al numero 45581 con SMS oppure 5 o 10 euro chiamando da rete fissa.

La tratta degli esseri umani è una grave violazione dei diritti umani fondamentali, una pratica che prevede il commercio di persone, il loro sfruttamento in condizioni che non possono essere considerate umane. Le prime vittime di questo fenomeno sono le donne che vengono reclutate nei paesi di origine – primo fra tutti la Nigeria – con la falsa promessa di una vita migliore. L’inferno inizia nei paesi di transito e continua, in una catena ininterrotta di violenze e abusi, anche in Italia.

Ogni anno nel nostro paese migliaia di giovani donne vengono ingannate, minacciate, ricattate, sfruttate sessualmente. Cancellate.

Vogliamo garantire loro protezione, sostenendole in un percorso che, partendo da una rapida individuazione, si concluda con la riabilitazione psicologica e l’integrazione sociale.

Con il tuo contributo le possiamo liberare dalla trappola dell’abuso e aiutarle a ricominciare.

Dal 9 al 15 marzo donando 2 euro con sms oppure 5 o 10 euro chiamando da rete fissa al numero solidale 45581 ci aiuterai a realizzare misure di assistenza legale, sociale e psicologica per sottrarre le donne dal dramma dello sfruttamento e attività di supporto individuali per l’integrazione socio-lavorativa per restituire loro una dignità e un’autonomia. Con i fondi raccolti sarà possibile:

Individuare le vittime di tratta e prenderle in carico insieme ai servizi preposti; Distribuire kit antitratta; Sostenere le donne grazie a un’équipe multidisciplinare

Insieme possiamo aiutarle.