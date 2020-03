Domenica 8 marzo “A mano disarmata” in prima tv assoluta su Sky Cinema Due

Domenica 8 marzo su Sky Cinema Due andrà in onda, per la prima volta in tv, la biopic su Federica Angeli “A mano disarmata”. Il film, realizzato in collaborazione con Rai Cinema, è uscito nelle sale lo scorso giugno con la regia di Claudio Bonivento. Claudia Gerini interpreta la giornalista di nera e giudiziaria di “Repubblica” che dal 2013 vive sotto scorta per aver scritto la verità sulla mafia a Ostia.

L’Associazione AntiMafia #Noi invita tutti a vedere il film per conoscere meglio la storia di una donna, una mamma ancor prima che di una giornalista. E non è un caso che sia stata scelta la data dell’8 marzo. Perché l’appello di Federica a non lasciarla sola, ad affiancarla in questa battaglia contro la mafia che è di tutti, diventato poi la fantastica realtà che è #Noi, venga ascoltato da tanti, tantissimi. Una comunità è forte solo se sta insieme. Noi siamo molti di più. Non vincono loro.