Parte dal 3 aprile il tour di “Orazione civile per la Resistenza” di Daniele Biacchessi

Orazione civile per la Resistenza

Un film, un libro, uno spettacolo per non dimenticare

Script

Orazione civile per la Resistenza è uno degli spettacoli di teatro civile più longevi di Daniele Biacchessi, in scena dal 16 aprile 2011 in versione solista, con il sassofonista Michele Fusiello, poi con Marino e Sandro Severini dei Gang, e dal 2025 con i polistrumentisti Gianluca “Comandante” Spirito già nei Modena City Ramblers, e Alessandro Mazziotti.

Il viaggio nei luoghi dei partigiani parte 15 anni fa dalla riapertura di Villa Triste di Milano, il 16 aprile 2011, proprio con questo spettacolo. E’ il luogo in cui il criminale Pietro Koch e la sua banda torturano i partigiani, in gran parte militanti di Giustizia e Libertà e del Partito d’Azione, ma anche socialisti, comunisti, liberali, ebrei.

Oltre cinquecento repliche, di cui almeno 200 eseguite nei principali luoghi in cui hanno combattuto i partigiani, in teatri, strade, piazze, sale multimediali, sale consiliari, chiese consacrate e sconsacrate, perfino nei mulini, in pratica ovunque.

Il progetto.

Oggi Orazione civile per la Resistenza continua ancora ad essere vista, ascoltata, apprezzata anche dai più giovani. Da questa lunga ed emozionante esperienza nasce l’idea di un docufilm che racconta il viaggio lungo 15 anni nei luoghi della Resistenza attraverso il teatro civile, la musica, l’arte. Il progetto viene finanziato attraverso il crowdfunding (dieci film realizzati, cinque sulla piattaforma Produzioni dal basso). Sarà consegnato dal 3 aprile 2026 in formato download digitale o dvd a chi lo sostiene, per poi proiettarlo nei canali ufficiali e indipendenti.

In contemporanea, sempre il 3 aprile 2026 esce la nuova edizione del libro “Orazione civile per la Resistenza”, di Daniele Biacchessi, per gli abbonati di Left, mensile diretto da Simona Maggiorelli, e prosegue il tour dello spettacolo.

Qui trovate la pagina dove sostenere il film.