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“NO ad una riforma maldestra e pericolosa che stravolge gli equilibri della nostra Costituzione”

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Redazione
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Noi professori di diritto costituzionale e pubblico nelle Università italiane abbiamo aderito al Consiglio scientifico del Comitato società civile per il NO al Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo prossimi.

L’abbiamo fatto alla luce delle notevoli criticità che la legge di revisione Meloni Nordio approvata dalle Camere senza alcuna modifica ed ora sottoposta al voto popolare presenta in relazione ai principi costituzionali d’indipendenza e di autonomia della magistratura.

La revisione costituzionale incide pesantemente sul Consiglio superiore della magistratura, sull’organo che nel disegno costituzionale rappresenta l’architrave dell’autonomia e dell’indipendenza. La legge di revisione opera un deciso ridimensionamento del Consiglio attraverso la scomposizione in tre distinti organi.

Sono creati due diversi Consigli superiori uno per la funzione giudicante ed uno per la funzione requirente. La delegittimazione di entrambi avviene attraverso un metodo di selezione dei componenti irragionevolmente diverso per la componente laica e quella togata. Il metodo di selezione consiste nell’affidare al caso, tramite sorteggio, la selezione dei componenti togati del CSM con una scelta senza precedenti nel panorama comparato. Si abbandona cosi il modello del nostro attuale CSM che era stato invece imitato da diverse altre Costituzioni europee

La creazione di un terzo organo l’“Alta corte” sottrae ad entrambi i Consigli la funzione disciplinare. La creazione di questo nuovo giudice sembra violare il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali, oltre a non rispettare la garanzia del ricorso in Cassazione per i suoi provvedimenti.

L’introduzione della separazione delle carriere appare in questo quadro un pretesto per “smontare” l’organo CSM e indebolire conseguentemente le garanzie di indipendenza della magistratura.

Tutto ciò preoccupa ulteriormente a fronte di problemi del funzionamento della giustizia che non vengono minimamente affrontati, nonostante la loro soluzione sia stata più volte sollecitata anche in sede UE e sovranazionale, mentre dal Consiglio d’Europa sono giunte plurime indicazioni nel senso della necessità di garantire l’indipendenza della magistratura, cardine dello Stato di diritto, tramite la selezione elettiva tra pari dei componenti degli organi come il CSM.

Questa modifica costituzionale delegittima, in un solo colpo, la magistratura e l’esercizio della giurisdizione, nell’assunto – palesemente errato – che senza la riforma il giudice non potrebbe essere, come dev’essere, terzo ed imparziale e – ciò che è forse ancora più grave – delegittima la Costituzione che avrebbe dato alla magistratura un assetto inadeguato all’esercizio suddetto. Allo stesso tempo, portando il Pubblico Ministero al di fuori dell’area della giurisdizione, ne determina fatalmente l’attrazione da parte dell’area della politica, non dandosi altro campo materiale su cui possa assolvere ai compiti istituzionali che gli sono demandati.

Così facendo, dunque, si riduce l’autonomia della magistratura, si incide pesantemente sulla separazione dei poteri, in un contesto istituzionale complessivo che, alla luce delle altre modifiche costituzionali ed elettorali in cantiere, mostra un’indiscutibile tendenza verso una forte concentrazione di poteri in capo all’esecutivo.

Per tutte queste ragioni invitiamo i votanti a condividere il nostro NO ad una riforma maldestra e pericolosa che stravolge gli equilibri della nostra Costituzione.

Ugo De Siervo Università di Firenze, Presidente emerito della Corte costituzionale
Gaetano Silvestri Università di Messina, Presidente emerito della Corte costituzionale
Gustavo Zagrebelsky Università di Torino, Presidente emerito della Corte costituzionale
Enzo Cheli Università di Firenze, Vice Presidente emerito della Corte costituzionale
Paolo Maddalena Vice presidente emerito della Corte costituzionale
Agosta Stefano Università di Messina
Algostino Alessandra Università di Torino
Allegretti Umberto Università di Firenze
Amirante Carlo Università di Napoli “Federico II”
Angelini Francesca Università La Sapienza di Roma
Angiolini Vittorio Università statale di Milano
Apostoli Adriana Università di Brescia
Armanno Marco Università di Palermo
Azzariti Gaetano Università La Sapienza di Roma
Balboni Enzo Università Cattolica di Milano
Baroncelli Stefania Università di Trento
Bartole Sergio Università di Trieste
Bassu Carla Università di Sassari
Benedetti Auretta Università di Milano Bicocca
Benvenuti Marco Università di Roma “La Sapienza”
Bergonzini Chiara Università di Macerata
Bettinelli Ernesto Università di Pavia
Bianchi Paolo Università di Camerino
Bianco Giovanni Università di Sassari
Bilancia Francesco Università La Sapienza di Roma
Bin Roberto Università di Ferrara
Bonini Monica Università di Milano Bicocca
Buzzacchi Camilla Università di Milano Bicocca
Cabiddu Maria Agostina Politecnico di Milano
Caldirola Debora Università Cattolica del Sacro Cuore
Califano Licia Università “Carlo Bo” di Urbino
Calvano Roberta Unitelma Sapienza di Roma
Camerlengo Quirino Università di Milano Bicocca
Campanelli Giuseppe Università di Pisa
Cantaro Antonio Università “Carlo Bo” di Urbino
Caretti Paolo Università di Firenze
Cariola Agatino Università di Catania
Carli Massimo Università di Firenze
Carloni Enrico Università di Perugia
Carminati Arianna Università di Brescia
Casanova Daniele Università di Brescia
Cavasino Elisa Università di Palermo
Cherchi Roberto Università di Cagliari
Chessa Omar Università di Sassari
Chieffi Lorenzo Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
Ciarlo Pietro Università di Cagliari
Ciolli Ines Università di Roma La Sapienza
Cosulich Matteo Università di Trento
Cuccodoro Enrico Università del Salento
D’Alessandro Giovanni Università Niccolò Cusano
D’Amico Giacomo Università di Messina
D’Andrea Luigi Università di Messina
D’Andrea Antonio Università di Brescia
D’Atena Antonello Università di Roma Tor Vergata
Dal Canto Francesco Università di Pisa
De Fiores Claudio Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
De Martin Gianni LUISS G. Carli di Roma
De Minico Giovanna Università di Napoli – Federico II
Decaro Carmela LUISS G. Carli di Roma
Deffenu Andrea Università di Cagliari
Della Morte Michele Università del Molise
Demuro Gianmario Università di Cagliari
Di Cosimo Giovanni Università deli Studi di Macerata
Di Gaspare Giuseppe LUISS G. Carli
Di Giovine Alfonso Università di Torino
Di Martino Alessandra Università La Sapienza di Roma
Di Salvatore Enzo Università di Teramo
Dogliani Mario Università di Torino
Donati Filippo Università di Firenze
Duranti Francesco Università per Stranieri di Perugia
Famiglietti Gianluca Università di Pisa
Federico Losurdo, Università di Urbino Carlo Bo
Ferraiuolo Gennaro Università di Napoli – Federico II
Ferrari Fabio Università di Verona
Ferro Giancarlo Antonio Università di Catania
Fiorillo Mario Università di Teramo
Gambino Silvio Università della Calabria
Ganino Mario Università di Milano
Giangaspero Paolo Università di Trieste
Giorgis Andrea Università di Torino
Gorlani Mario Università di Brescia
Grassi Stefano Università di Firenze
Grasso Nicola Università del Salento
Grisolia Cristina Università di Firenze
Groppi Tania Università di Siena
Grosso Enrico Università di Torino
Guarini Cosimo Università di Bari
Guarnier Tatiana Università di Camerino
Guastini Riccardo Università di Genova
Gusmai Antonio Università di Bari “A. Moro”
Iadicicco Maria Pia Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
Imarisio Luca Università di Torino
Ladu Marco Università e-Campus
Lamberti Armando Università di Salerno
Lehner Eva Università di Siena
Loiodice Aldo Università di Bari
Loprieno Donatella Universitá della Calabria
Lorello Laura Università di Palermo
Losana Matteo Università di Torino
Losurdo Federico Università di Urbino
Lucarelli Alberto Università di Napoli – Federico II
Maccabiani Nadia Università di Brescia
Malfatti Elena Università di Pisa
Malo Maurizio Università di Padova
Manetti Michela Università di Siena
Marcenò Valeria Università di Torino
Marone Francesco Università di Napoli Suor Orsola Benincasa
Marsocci Paola Università La Sapienza di Roma
Massa Pinto Ilenia Università di Torino
Mastromarino Anna Università di Torino
Mastropaolo Antonio Università di Aosta
Matucci Giuditta Università di Pavia
Menegus Giacomo Università di Modena e Reggio Emilia
Merloni Francesco Università di Perugia
Modugno Franco Università di Roma La Sapienza
Moschella Giovanni Università di Messina
Musumeci Angela Università di Teramo
Napoli Cristina Università di Roma La sapienza
Niro Raffaella Università di Macerata,
Palici di Suni Prat Elisabetta Università di Torino
Pallante Francesco Università di Torino
Panizza Saulle Università di Pisa
Passarelli Gianluca Università di Roma La sapienza
Patrono Mario Università di Roma “La Sapienza”
Pedrazza Gorlero Maurizio Università di Verona
Pezzini Barbara Università di Bergamo
Pierini Andrea Università d i Perugia
Pignatelli Nicola Università di Bari
Pinardi Roberto Università di Modena e Reggio Emilia
Pinelli Cesare Università di Roma “La Sapienza”
Pioggia Alessandra Università di Perugia
Piras Paola Università di Cagliari
Pizzolato Filippo Università di Padova
Podetta Marco Università di Brescia
Politi Fabrizio Università dell’Aquila
Raffaella Niro Università degli di Macerata
Raveraira Margherita Università di Perugia
Regasto Saverio Università di Brescia
Repetto Giorgio Università di Perugia
Rescigno Giuseppe Ugo Università La Sapienza di Roma
Rinaldi Eleonora Università di Roma La Sapienza
Ronchetti Laura Università del Molise.
Rossi Emanuele Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Ruggeri Antonio Università di Massina
Ruggiu Ilenia Università di Cagliari
Sabbioni Paolo Università Cattolica del Sacro Cuore
Saitta Antonio Università di Messina
Salazar Carmela Università Mediterranea di Reggio Calabria
Scagliarini Simone Università di Modena e Reggio Emilia
Scarlatti Paolo Università di Roma Tre
Schillaci Angelo, Università di Roma La sapienza
Serges Giovanni Università Roma Tre
Serges Giuliano Università di Roma Tre
Servetti Davide Università del Piemonte Orientale
Siclari Massimo Università Roma Tre
Sorrenti Giusi Università di Messina
Sorrentino Federico Università La Sapienza di Roma
Talini Silvia Università Roma Tre
Tarchi Rolando Università di Pisa
Tira Elisa Università e-Campus
Toniatti Roberto Università di Trento
Torre Alessandro Università di Bari
Tripodina Chiara Università del Piemonte Orientale
Valastro Alessandra Università di Perugia
Ventura Luigi Università di Catanzaro
Verde Giuseppe Università di Palermo
Veronesi Paolo Università di Ferrara
Vigevani Giulio Enea Università di Milano-Bicocca
Villone Massimo Università di Napoli – Federico II
Volpi Mauro Università di Perugia
Woelk Jens Università di Trento
Zaccaria Roberto Università di Firenze
Zuddas Paolo Università dell’Insubria

PS Questo appello è aperto alla sottoscrizione di intellettuali e accademici di tutte le Università. Si può aderire sui siti di Artcolo21 e del Comitato società civile per il No 0 scrivendo a info@robertozaccaria.it

 

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