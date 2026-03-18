“NO ad una riforma maldestra e pericolosa che stravolge gli equilibri della nostra Costituzione”

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Noi professori di diritto costituzionale e pubblico nelle Università italiane abbiamo aderito al Consiglio scientifico del Comitato società civile per il NO al Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo prossimi.

L’abbiamo fatto alla luce delle notevoli criticità che la legge di revisione Meloni Nordio approvata dalle Camere senza alcuna modifica ed ora sottoposta al voto popolare presenta in relazione ai principi costituzionali d’indipendenza e di autonomia della magistratura.

La revisione costituzionale incide pesantemente sul Consiglio superiore della magistratura, sull’organo che nel disegno costituzionale rappresenta l’architrave dell’autonomia e dell’indipendenza. La legge di revisione opera un deciso ridimensionamento del Consiglio attraverso la scomposizione in tre distinti organi.

Sono creati due diversi Consigli superiori uno per la funzione giudicante ed uno per la funzione requirente. La delegittimazione di entrambi avviene attraverso un metodo di selezione dei componenti irragionevolmente diverso per la componente laica e quella togata. Il metodo di selezione consiste nell’affidare al caso, tramite sorteggio, la selezione dei componenti togati del CSM con una scelta senza precedenti nel panorama comparato. Si abbandona cosi il modello del nostro attuale CSM che era stato invece imitato da diverse altre Costituzioni europee

La creazione di un terzo organo l’“Alta corte” sottrae ad entrambi i Consigli la funzione disciplinare. La creazione di questo nuovo giudice sembra violare il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali, oltre a non rispettare la garanzia del ricorso in Cassazione per i suoi provvedimenti.

L’introduzione della separazione delle carriere appare in questo quadro un pretesto per “smontare” l’organo CSM e indebolire conseguentemente le garanzie di indipendenza della magistratura.

Tutto ciò preoccupa ulteriormente a fronte di problemi del funzionamento della giustizia che non vengono minimamente affrontati, nonostante la loro soluzione sia stata più volte sollecitata anche in sede UE e sovranazionale, mentre dal Consiglio d’Europa sono giunte plurime indicazioni nel senso della necessità di garantire l’indipendenza della magistratura, cardine dello Stato di diritto, tramite la selezione elettiva tra pari dei componenti degli organi come il CSM.

Questa modifica costituzionale delegittima, in un solo colpo, la magistratura e l’esercizio della giurisdizione, nell’assunto – palesemente errato – che senza la riforma il giudice non potrebbe essere, come dev’essere, terzo ed imparziale e – ciò che è forse ancora più grave – delegittima la Costituzione che avrebbe dato alla magistratura un assetto inadeguato all’esercizio suddetto. Allo stesso tempo, portando il Pubblico Ministero al di fuori dell’area della giurisdizione, ne determina fatalmente l’attrazione da parte dell’area della politica, non dandosi altro campo materiale su cui possa assolvere ai compiti istituzionali che gli sono demandati.

Così facendo, dunque, si riduce l’autonomia della magistratura, si incide pesantemente sulla separazione dei poteri, in un contesto istituzionale complessivo che, alla luce delle altre modifiche costituzionali ed elettorali in cantiere, mostra un’indiscutibile tendenza verso una forte concentrazione di poteri in capo all’esecutivo.

Per tutte queste ragioni invitiamo i votanti a condividere il nostro NO ad una riforma maldestra e pericolosa che stravolge gli equilibri della nostra Costituzione.

Ugo De Siervo Università di Firenze, Presidente emerito della Corte costituzionale Gaetano Silvestri Università di Messina, Presidente emerito della Corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky Università di Torino, Presidente emerito della Corte costituzionale Enzo Cheli Università di Firenze, Vice Presidente emerito della Corte costituzionale Paolo Maddalena Vice presidente emerito della Corte costituzionale

Agosta Stefano Università di Messina Algostino Alessandra Università di Torino Allegretti Umberto Università di Firenze Amirante Carlo Università di Napoli “Federico II” Angelini Francesca Università La Sapienza di Roma Angiolini Vittorio Università statale di Milano Apostoli Adriana Università di Brescia Armanno Marco Università di Palermo Azzariti Gaetano Università La Sapienza di Roma Balboni Enzo Università Cattolica di Milano Baroncelli Stefania Università di Trento Bartole Sergio Università di Trieste Bassu Carla Università di Sassari Benedetti Auretta Università di Milano Bicocca Benvenuti Marco Università di Roma “La Sapienza” Bergonzini Chiara Università di Macerata Bettinelli Ernesto Università di Pavia Bianchi Paolo Università di Camerino Bianco Giovanni Università di Sassari Bilancia Francesco Università La Sapienza di Roma Bin Roberto Università di Ferrara Bonini Monica Università di Milano Bicocca Buzzacchi Camilla Università di Milano Bicocca Cabiddu Maria Agostina Politecnico di Milano Caldirola Debora Università Cattolica del Sacro Cuore Califano Licia Università “Carlo Bo” di Urbino Calvano Roberta Unitelma Sapienza di Roma Camerlengo Quirino Università di Milano Bicocca Campanelli Giuseppe Università di Pisa Cantaro Antonio Università “Carlo Bo” di Urbino Caretti Paolo Università di Firenze Cariola Agatino Università di Catania Carli Massimo Università di Firenze Carloni Enrico Università di Perugia Carminati Arianna Università di Brescia Casanova Daniele Università di Brescia Cavasino Elisa Università di Palermo Cherchi Roberto Università di Cagliari Chessa Omar Università di Sassari Chieffi Lorenzo Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Ciarlo Pietro Università di Cagliari Ciolli Ines Università di Roma La Sapienza Cosulich Matteo Università di Trento Cuccodoro Enrico Università del Salento D’Alessandro Giovanni Università Niccolò Cusano D’Amico Giacomo Università di Messina D’Andrea Luigi Università di Messina D’Andrea Antonio Università di Brescia D’Atena Antonello Università di Roma Tor Vergata Dal Canto Francesco Università di Pisa De Fiores Claudio Università della Campania “Luigi Vanvitelli” De Martin Gianni LUISS G. Carli di Roma De Minico Giovanna Università di Napoli – Federico II Decaro Carmela LUISS G. Carli di Roma Deffenu Andrea Università di Cagliari Della Morte Michele Università del Molise Demuro Gianmario Università di Cagliari Di Cosimo Giovanni Università deli Studi di Macerata Di Gaspare Giuseppe LUISS G. Carli Di Giovine Alfonso Università di Torino Di Martino Alessandra Università La Sapienza di Roma Di Salvatore Enzo Università di Teramo Dogliani Mario Università di Torino Donati Filippo Università di Firenze Duranti Francesco Università per Stranieri di Perugia Famiglietti Gianluca Università di Pisa Federico Losurdo, Università di Urbino Carlo Bo Ferraiuolo Gennaro Università di Napoli – Federico II Ferrari Fabio Università di Verona Ferro Giancarlo Antonio Università di Catania Fiorillo Mario Università di Teramo Gambino Silvio Università della Calabria Ganino Mario Università di Milano Giangaspero Paolo Università di Trieste Giorgis Andrea Università di Torino Gorlani Mario Università di Brescia Grassi Stefano Università di Firenze Grasso Nicola Università del Salento Grisolia Cristina Università di Firenze Groppi Tania Università di Siena Grosso Enrico Università di Torino Guarini Cosimo Università di Bari Guarnier Tatiana Università di Camerino Guastini Riccardo Università di Genova Gusmai Antonio Università di Bari “A. Moro” Iadicicco Maria Pia Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Imarisio Luca Università di Torino Ladu Marco Università e-Campus Lamberti Armando Università di Salerno Lehner Eva Università di Siena Loiodice Aldo Università di Bari Loprieno Donatella Universitá della Calabria Lorello Laura Università di Palermo Losana Matteo Università di Torino Losurdo Federico Università di Urbino Lucarelli Alberto Università di Napoli – Federico II Maccabiani Nadia Università di Brescia Malfatti Elena Università di Pisa Malo Maurizio Università di Padova Manetti Michela Università di Siena Marcenò Valeria Università di Torino Marone Francesco Università di Napoli Suor Orsola Benincasa Marsocci Paola Università La Sapienza di Roma Massa Pinto Ilenia Università di Torino Mastromarino Anna Università di Torino Mastropaolo Antonio Università di Aosta Matucci Giuditta Università di Pavia Menegus Giacomo Università di Modena e Reggio Emilia Merloni Francesco Università di Perugia Modugno Franco Università di Roma La Sapienza Moschella Giovanni Università di Messina Musumeci Angela Università di Teramo Napoli Cristina Università di Roma La sapienza Niro Raffaella Università di Macerata, Palici di Suni Prat Elisabetta Università di Torino Pallante Francesco Università di Torino Panizza Saulle Università di Pisa Passarelli Gianluca Università di Roma La sapienza Patrono Mario Università di Roma “La Sapienza” Pedrazza Gorlero Maurizio Università di Verona Pezzini Barbara Università di Bergamo Pierini Andrea Università d i Perugia Pignatelli Nicola Università di Bari Pinardi Roberto Università di Modena e Reggio Emilia Pinelli Cesare Università di Roma “La Sapienza” Pioggia Alessandra Università di Perugia Piras Paola Università di Cagliari Pizzolato Filippo Università di Padova Podetta Marco Università di Brescia Politi Fabrizio Università dell’Aquila Raffaella Niro Università degli di Macerata Raveraira Margherita Università di Perugia Regasto Saverio Università di Brescia Repetto Giorgio Università di Perugia Rescigno Giuseppe Ugo Università La Sapienza di Roma Rinaldi Eleonora Università di Roma La Sapienza Ronchetti Laura Università del Molise. Rossi Emanuele Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa Ruggeri Antonio Università di Massina Ruggiu Ilenia Università di Cagliari Sabbioni Paolo Università Cattolica del Sacro Cuore Saitta Antonio Università di Messina Salazar Carmela Università Mediterranea di Reggio Calabria Scagliarini Simone Università di Modena e Reggio Emilia Scarlatti Paolo Università di Roma Tre Schillaci Angelo, Università di Roma La sapienza Serges Giovanni Università Roma Tre Serges Giuliano Università di Roma Tre Servetti Davide Università del Piemonte Orientale Siclari Massimo Università Roma Tre Sorrenti Giusi Università di Messina Sorrentino Federico Università La Sapienza di Roma Talini Silvia Università Roma Tre Tarchi Rolando Università di Pisa Tira Elisa Università e-Campus Toniatti Roberto Università di Trento Torre Alessandro Università di Bari Tripodina Chiara Università del Piemonte Orientale Valastro Alessandra Università di Perugia Ventura Luigi Università di Catanzaro Verde Giuseppe Università di Palermo Veronesi Paolo Università di Ferrara Vigevani Giulio Enea Università di Milano-Bicocca Villone Massimo Università di Napoli – Federico II Volpi Mauro Università di Perugia Woelk Jens Università di Trento Zaccaria Roberto Università di Firenze Zuddas Paolo Università dell’Insubria

PS Questo appello è aperto alla sottoscrizione di intellettuali e accademici di tutte le Università. Si può aderire sui siti di Artcolo21 e del Comitato società civile per il No 0 scrivendo a info@robertozaccaria.it

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