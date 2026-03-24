Giornalismo sotto attacco in Italia

Madri palestinesi e israeliane fianco a fianco a Roma

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Redazione
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Madri palestinesi e israeliane cammineranno fianco a fianco a Roma il 24 marzo unendo le loro voci nella Barefoot Walk: Mothers’ Call for Peace , l’appello che chiede la fine della violenza e la tutela dei bambini colpiti dal conflitto israelo-palestinese.

A guidare il cammino simbolico saranno Reem Al-Hajajreh e Yael Admi, candidate al Premio Nobel per la Pace, che attraverseranno la città a piedi nudi in un gesto potente e universale. Il percorso partirà dall’Ara Pacis e si concluderà alla Terrazza del Pincio, trasformando Roma in un palcoscenico internazionale di dialogo e speranza. La Barefoot Walk, patrocinata da Roma Capitale, lancia un messaggio chiaro ai leader mondiali: i bambini hanno diritto a un futuro di sicurezza, dignità e pace duratura. La campagna chiede ai governi di includere donne e comunità nei processi decisionali e di trasformare la richiesta collettiva di pace in azioni politiche concrete. L’evento sarà impreziosito da una performance a capella esclusiva di MILCK, cantautrice vincitrice del primo posto nella classifica Billboard, la cui voce accompagnerà l’appello delle madri al mondo. Questa camminata darà il via a una serie di eventi di solidarietà in tutto il mondo, in concomitanza con importanti appuntamenti internazionali, tra cui il Vertice del G7 di Evian, previsto per giugno.  La Barefoot Walk for Peace è un invito aperto: chiunque desideri partecipare può farlo, a titolo individuale o insieme ad associazioni. La Barefoot Walk è un’iniziativa di Mothers’ Call, la visione e missione congiunta del movimento palestinese Women of the Sun  e del movimento israeliano Women Wage Peace Si fonda su una dichiarazione comune (o meglio, su un appello) che unisce donne e madri di entrambe le società nell’obiettivo di garantire sicurezza, dignità e un futuro ai propri figli. Il movimento è una partnership coraggiosa e radicata nelle comunità, nata dall’alleanza di due realtà con storie, vincoli politici e poteri differenti.

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