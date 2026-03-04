“La Rai pubblica i dati dell’Osservatorio di Pavia: sostanziale equilibrio nei TG e nella programmazione”

0 0

L’Osservatorio par condicio Comitato Società Civile per il NO, presenta il suo nono comunicato, relativo al 3 marzo 2026, mentre sul sito di Rai Parlamento vengono pubblicati, per la seconda volta, in forma aggregata i dati dell’Osservatorio di Pavia relativi al periodo 14 e 27 febbraio. Al momento sono i soli dati di cui possiamo disporre. Dall’Agcom ancora nessuna notizia, né sui dati GECA, né sulle riunioni destinate alla verifica della par condicio. In pratica non ci sono notizie sul comportamento delle Reti Mediaset, su La7 e su Sky.

È rimarchevole il fatto che nel tempo totale della programmazione Rai il NO si colloca al 49,64% e il SI al 50.36%. In qualche modo si riscontra quello stesso equilibrio che i nostri comunicati hanno messo in evidenza quotidianamente. Più in dettaglio si sottolinea che i tempi di parola del NO nell’insieme delle testate giornalistiche RAI sono sostanzialmente in equilibrio rispetto al SI. Un minore equilibrio si riscontra invece a favore del SI nei tempi di notizia (quando sono i giornalisti a parlare).

Oggi comunichiamo i dati dell’Osservatorio TG CoRiS-Murialdi riguardanti il monitoraggio dei telegiornali serali di Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto, TgLa7, del 3 marzo 2026.

I telegiornali RAI hanno tempi equivalenti sia per il NO che per il SI. I TG Mediaset hanno registrato nella giornata di ieri una presenza assolutamente prevalente a favore del NO a causa di un’intervista alla Segretaria del PD Elly Schlein. Anche se il tempo è risultato leggermente inferiore rispetto a quello dedicato alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, le due posizioni si sono sostanzialmente equivalse. I responsabili dei TG hanno evidentemente considerato che la Premier parlasse come esponente politico e non in un ruolo istituzionale.

