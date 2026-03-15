Giornalismo sotto attacco in Italia

Introduzione alle conferenze clandestine di Peter Thiel a Roma

Articoli
Renato Parascandolo
0 0

Se Peter Thiel fosse soltanto un intellettuale eccentrico, affascinato dall’Anticristo, dal katechon e dalla fine del mondo, le sue conferenze non farebbero notizia né sarebbero avvolte da tanta riservatezza, e le sue teorie millenariste resterebbero poco più che una curiosità per specialisti; ma Thiel è un imprenditore multimiliardario, cofondatore di Palantir e parte attiva dell’apparato militare-digitale degli Stati Uniti, oltre che mentore e grande finanziatore politico di J.D. Vance, l’attuale Vicepresidente: ed è questa saldatura tra denaro, potenza e visione del mondo a trasformare le sue metafore apocalittiche in un fatto politico. 

Thiel non si limita a interpretare il mondo, contribuisce anche a costruirne alcuni strumenti decisivi, soprattutto nella raccolta dei dati, dell’intelligence e dell’AI applicata alla guerra. Palantir, da lui cofondata, è ormai profondamente inserita nell’ecosistema militare e della sicurezza statunitense. 

Sul piano intellettuale, Thiel muove da una diagnosi precisa: l’Occidente vivrebbe da anni una fase di stagnazione materiale. Secondo lui, negli ultimi cinquant’anni, l’ unico vero progresso si è manifestato nel mondo dei “bit” – software, reti, servizi digitali, AI – mentre il mondo degli “atomi”, cioè dell’energia, dell’industria manifatturiera, della medicina e della biologia, delle conquiste spaziali, è rimasto sostanzialmente al palo, con risultati inferiori alle promesse e alle aspettative del secondo Novecento. Da qui deriva la sua insofferenza per un capitalismo che, a suo giudizio, si adagia su piattaforme informatiche, rendite e ottimizzazioni di procedure esistenti, invece di puntare su salti tecnologici e strategici.

Da questa diagnosi discende la sua polemica contro la democrazia liberale. Nel saggio del 2009 The Education of a Libertarian, Thiel scrive esplicitamente di non credere più compatibili libertà e democrazia; aggiunge che l’aumento dei beneficiari del welfare e l’estensione del suffragio femminile hanno reso la “democrazia capitalista” un ossimoro. Più tardi precisò di non voler togliere il voto alle donne, ma il punto restava intatto: ha poca fiducia nel suffragio di massa, nella politica parlamentare e, più in generale, nella capacità della mediazione democratica di produrre decisioni all’altezza delle sfide storiche. Il suo bersaglio, insomma, non è solo questo o quel governo, ma l’idea stessa che il demos, con i suoi tempi lenti, i suoi compromessi, le sue regole e i suoi veti, possa guidare una civiltà in una fase di crisi. 

L’alternativa, però, secondo Thiel, non è il libero mercato nel senso classico del termine. È piuttosto un capitalismo della concentrazione. Se, come ha scritto, “la competizione è per i perdenti”, allora il monopolio non è una degenerazione del mercato, ma la sola forma economica che consente di finanziare ricerca di lungo periodo, innovazione radicale e capacità decisionale. In questo schema, l’Antitrust non è una garanzia per il mercato  ma un freno; e lo stesso vale, per estensione, per tutti quei vincoli — legislativi, regolatori, ambientali, procedurali, multilaterali — che ai suoi occhi trasformano la prudenza in paralisi. Ne esce un orizzonte più oligarchico-tecnocratico che liberale in senso classico: meno discussione parlamentare, meno fiducia nella politica rappresentativa, più spazio e finanziamenti a pochi imprenditori creativi, a grandi imprese capaci di concentrare capitale e ricerca, a esperti in grado di decidere in fretta. Altro che Stato minimo di Robert Nozick”: Per Thiel lo Stato è il Leviatano, una miscela di politica coercitiva, interferenza sulla libertà individuale e regolazione che frena innovazione e iniziativa imprenditoriale.

Il paradosso è che l’antistatalismo di Thiel finisce per mettersi al servizio dello Stato più potente del mondo. Thiel diffida della politica ordinaria, ma Palantir è sempre più legata all’apparato militare americano a cui vende software, dati e strumenti di intelligenza artificiale destinati anche alle esigenze della guerra. 

Si dirà: gli affari sono affari. E che il vero nemico, per Thiel, non è lo Stato americano, ma lo Stato mondiale — l’ONU, il WTO, il FMI, La Corte Internazionale di Giustizia – cioè quell’insieme di istituzioni che incarnano il multilateralismo, il diritto internazionale e la reciproca legittimazione tra regimi politici e civiltà. In questa prospettiva, l’America di Trump, proprio perché contesta quel quadro e rilancia senza schermi la supremazia dell’Occidente, diventa per Thiel non un avversario ma un alleato: il croupier che fa saltare il banco.

Su questo impianto politico Thiel innesta poi un lessico millenaristico. Anticristo, nel suo uso, non è tanto la figura da catechismo della fine dei tempi, quanto il potere che si presenta come salvatore universale e promette “pace e sicurezza” proprio mentre concentra comando e sorveglianza. Armageddon è la catastrofe finale: guerra nucleare, pandemie, collasso tecnologico, AI fuori controllo. Katechon, invece, è il “freno”: la forza che trattiene il disastro e rinvia l’avvento di un potere totale. La sua idea è che il vero impostore non arrivi predicando guerra, ma invocando pace universale; non con la bandiera del dominio, ma con quella della distensione, dell’emergenza climatica, della prevenzione delle pandemie, della governance globale. In questa chiave, l’ONU o altre forme di coordinamento sovranazionale rischiano di apparire non come argini alla violenza, ma come gradini di un unico “Stato Mondiale”. Thiel non nega che esistano rischi reali; teme però che vengano sbandierati per giustificare un governo mondiale sostenuto da un apparato di controllo e di polizia così potente da sorvegliare tutto e tutti. 

Sarebbe quasi una cattiveria, oltre che una forzatura, paragonare Thiel a Kissinger solo perché entrambi di origine tedesca e poco più. Kissinger perseguì gli interessi dell’America con cinismo, ma dentro una visione del mondo ancora politica: equilibrio delle potenze, riconoscimento reciproco delle sovranità, negoziato. Thiel sta all’estremo opposto: non parla la lingua della strategia, ma quella dell’apocalisse. E forse non c’è prova più netta del declino intellettuale dell’Occidente, e dell’America in particolare, di questo passaggio da Kissinger ad Anticristo, katechon e Armageddon.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

A Brindisi grande partecipazione all’incontro “Perché NO”: la difesa della Costituzione al centro del dibattito

Redazione

Peter Thiel, l’Anticristo che detta legge al mondo

Roberto Bertoni

Magistratura: la riforma dell’indipendenza in tempi di guerra

Domenico Gallo

Magistratura Democratica: un’associazione dalla parte della Costituzione

Roberto Bertoni

Direttiva anti slapp, le raccomandazioni del gruppo Case al Parlamento italiano

Redazione

Un ricordo di Jurgen Habermas: il liberalismo pragmatico

Franco Astengo
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.