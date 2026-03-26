Da pitonessa, ad anguilla. Daniela Santanchè ha cercato di divincolarsi dall’auspicio scorsoio della Meloni, ma poi ha capito che se la doveva tenere buona, se voleva continuare a vivere di politica, visto che non ha un titolo per esercitare una professione, né capacità imprenditoriale. Chi invece l’ha scampata è il Ministro Nordio, benché padre politico del referendum perso, perché le sue dimissioni avrebbero provocato la caduta del Governo.

Quindi tutto archiviato senza conseguenze? Non credo. Penso, invece, che questa sconfitta abbia provocato seri danni all’immagine della Meloni e una consapevolezza ancora più diffusa della mediocrità della sua compagine, motivando al voto i ‘’ragazzi del ‘99’’, che dopo cento anni, tornano a salvare la Patria. Difficilmente la Premier arriverà a fine mandato.