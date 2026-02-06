Giornalismo sotto attacco in Italia

Incontro pubblico su Referendum e Giustizia. 20 febbraio a Città della Pieve

Venerdì 20 febbraio ore 17.30 presso Palazzo della Corgna sala Grande a Città della Pieve, incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia, organizzato dall’associazione Articolo 21, Arci Note ed Arci San Litardo

L’evento, dal titolo “Costituzione e riforma della Giustizia” vuole essere un’occasione di approfondimento e dibattito sulle modifiche costituzionali oggetto della consultazione popolare, con particolare attenzione alle implicazioni per l’indipendenza della magistratura e i diritti dei cittadini.

Ad illustrare le posizioni critiche sulla riforma interverranno:

• Roberto Zaccaria Professore Diritto Costituzionale, già Presidente RAI dal 1998 al 2002
• Beppe Giulietti, Coordinatore nazionale di Articolo 21
• Barbara Parretti Avvocato e moderatrice incontro.

Il referendum tocca questioni fondamentali relative alla separazione delle carriere dei magistrati, alla composizione del Consiglio Superiore della Magistratura e ad altri aspetti strutturali dell’ordinamento giudiziario.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini interessati ad approfondire le tematiche del referendum. Sono in gioco alcuni principi fondamentali della Costituzione e il mantenimento dello Stato di diritto.

Articolo21
