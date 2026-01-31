Giornalismo sotto attacco in Italia

Referendum. A Orvieto costituito il Comitato per il NO

Presso l’Hub di Orvieto Scalo, si è svolta una riunione delle forze politiche Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e Partito Comunista, insieme a CGIL, ANPI, ai Consiglieri comunali del Gruppo PD, Misto, Proposta Civica e alle Associazioni Art. 21 e Rose Rosse d’Europa con l’obiettivo di avviare ufficialmente e operativamente il Comitato Referendario Orvietano per il “NO” al referendum di modifica costituzionale in materia di Giustizia.

Il Comitato referendario ha ribadito la necessità di avviare in tempi rapidi la campagna elettorale a sostegno del “NO”, utilizzando tutte le forme democratiche possibili, con l’obiettivo di informare e accrescere la consapevolezza delle cittadine e dei cittadini sull’importanza della partecipazione al voto e, soprattutto, sulle ragioni del voto contrario.

La data del voto, fissata per il 22 e 23 marzo 2026, rappresenta un passaggio cruciale per la difesa della Costituzione e della democrazia nel nostro Paese, che da troppo tempo vengono messe in discussione con l’obiettivo di ridurre la partecipazione e i diritti delle persone. 

Per queste ragioni intendiamo entrare rapidamente nel vivo della campagna elettorale, mediante tutta una serie di iniziative sull’intero territorio dell’orvietano, che saranno presto dettagliate, fornendo anche materiali esplicativi.

Pertanto, invitiamo tutte le associazioni e le forze politiche del territorio a sottoscrivere il presente appello e coinvolgere il maggior numero possibile di cittadine e cittadini, per favorire la più ampia partecipazione al voto.

Puoi dare la tua adesione anche su Comitato orvietano sulla Giustizia pagina facebook

Hanno aderito: I Sindaci Valentino Filippetti, Federico Gori, Daniele Longaroni,

Damiano Bernardini, Marsilio Marinelli.

