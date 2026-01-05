Maduro ed Emfa, perché l’Europa è così debole. Focus di Articolo 21 con Marina Castellaneta

0 0

L’operazione militare, definita di polizia, portata a termine dagli Stati Uniti in Venezuela con la cattura di Maduro è totalmente illegittima e viola i principi basilari del diritto internazionale. E’ quanto ha detto la professoressa Marina Castellaneta nel corso della riunione dedicata da Articolo 21 alla vicenda venezuelana e ai riflessi che essa potrà avere sull’assetto del potere mondiale, con riflessioni sul ruolo dell’Unione Europea che, al momento, non ha ancora condannato l’azione, limitandosi, invece, ad augurarsi il rispetto della volontà del popolo di quel Paese e di tutti gli altri. Una sottolineatura a sua volta importante, comunque, posto che Donald Trump ha più volte ipotizzato, anzi annunciato, un’invasione della Groenlandia. Nel corso della riunione è stata anche affrontata la mancata attuazione dell’Emfa in Italia con le evidenti ricadute sul livello dell’informazione. Considerazione più che opportuna a poche ore dal tentativo da parte di alcuni esponenti del centrodestra, soprattutto Maurizio Gasparri, di non mandare in onda Report che si è occupato del “peso” dell’eversione nera sulle stragi del ’92-’93.

