Giornalismo sotto attacco in Italia

Maduro ed Emfa, perché l’Europa è così debole. Focus di Articolo 21 con Marina Castellaneta

Articoli
Redazione
0 0

L’operazione militare, definita di polizia, portata a termine dagli Stati Uniti in Venezuela con la cattura di Maduro è totalmente illegittima e viola i principi basilari del diritto internazionale. E’ quanto ha detto la professoressa Marina Castellaneta nel corso della riunione dedicata da Articolo 21 alla vicenda venezuelana e ai riflessi che essa potrà avere sull’assetto del potere mondiale, con riflessioni sul ruolo dell’Unione Europea che, al momento, non ha ancora condannato l’azione, limitandosi, invece, ad augurarsi il rispetto della volontà del popolo di quel Paese e di tutti gli altri. Una sottolineatura a sua volta importante, comunque, posto che Donald Trump ha più volte ipotizzato, anzi annunciato, un’invasione della Groenlandia. Nel corso della riunione è stata anche affrontata la mancata attuazione dell’Emfa in Italia con le evidenti ricadute sul livello dell’informazione. Considerazione più che opportuna a poche ore dal tentativo da parte di alcuni esponenti del centrodestra, soprattutto Maurizio Gasparri, di non mandare in onda Report che si è occupato del “peso” dell’eversione nera sulle stragi del ’92-’93.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Monstre Italia, Report e i neo fascisti

Davide Mattiello

Ranucci: saremo in onda nonostante Gasparri

Redazione

Il tentativo di bloccare Report e il servizio sulle stragi e il ruolo dei servizi. Con l’ombra di Stefano Delle Chiaie

Redazione

Ore di angoscia e trepidazione a casa Trentini

Giuseppe Giulietti

Addio ad Anna Falcone, la guardiana silenziosa della memoria

Patrizia Migliozzi

Se Robert Prevost è il secondo Papa sudamericano. Le parole sul Venezuela

Riccardo Cristiano
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.