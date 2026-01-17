Giornalismo sotto attacco in Italia

Iran. La piazza di Roma era dalla parte giusta

Articoli
Riccardo Cucchi
0 0

La piazza del Campidoglio era stracolma. Persino gli organizzatori sono rimasti sopresi. Il presidio ideato da Amnesty International e da Donna Vita Libertà, si è trasformato in una manifestazione. Le provocazioni della destra si sono rivolte come un boomerang contro i vari Bocchino e Bignami che le avevano lanciate con il solito metodo fascistoide della delegittimazione. C’è un popolo in Italia che si batte per i diritti umani ovunque vengano calpestati. È un popolo che ha coscienza di come la battaglia riguardi ogni essere umano, che viva in Palestina o che viva in Iran.

In piazza siamo scesi anche noi di Articolo 21 perché siamo consapevoli che per fare bene il mestiere di giornalisti non dobbiamo perdere la nostra umanità e la capacità di indignarci quando chi si batte per la libertà viene perseguitato e ucciso. Come avviene in Iran, dove si muore per strada o sulla forca se si manifesta il proprio libero pensiero.

Il popolo iraniano deve essere sostenuto nella sua battaglia per l’autodeterminazione del proprio destino. E vanno respinte con forza la violenza e il terrore con le quali agisce la teocrazia al potere e le mire colonialistiche degli Stati Uniti di Trump che, mentre distruggono lo stato di diritto sul loro suolo, pretendono di assurgere a difensori dei diritti del popolo iraniano. Sappiamo bene che l’unico interesse di Trump è il petrolio iraniano così come lo è stato quello venezuelano.

La piazza di ieri ha mostrato di comprendere la pur confusa situazione interna dell’Iran, dove nella legittima protesta si sono inseriti agenti provocatori del Mossad e della Cia. Da Israele arrivano persino sfacciate conferme. Difficile la conta dei morti. Il regime iraniano isola il suo popolo impedendo l’accesso alla rete e quindi la diffusione di immagini e notizie.

Importante la presenza in piazza dei leader dell’opposizione, Schlein, Conte e Fratoianni, significativa l’assenza dei leader della maggioranza e di quelle forze di mezzo che non hanno deciso ancora da quale parte stare. Eppure, ieri era facile essere dalla parte delle donne e dei giovani iraniani che si battono per la democrazia e per la libertà. Era davvero facile stare dalla parte giusta.

Ma si sa: c’è chi preferisce gettare fango su chi difende i palestinesi e gli iraniani e ogni essere umano perseguitato.

I diritti umani sono. Sempre e per chiunque.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Referendum. 500mila firme. Quello che sembrava impossibile si è realizzato

Giuseppe Giulietti

Dalla parte del popolo iraniano. In tanti in Campidoglio con Amnesty International

Alessandra Mancuso

“Liberi di pensare”. Articolo21, Anpi e Cgil a difesa della Costituzione

Redazione

Processo a palestinesi, Yaeesh condannato a 5 anni e 6 mesi per terrorismo. In tribunale all’Aquila contestazioni in aula

Redazione

Youssef e la violenza di Stato

Davide Mattiello

“Spezzare le reni” alla Sardegna?         

Ottavio Olita
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.