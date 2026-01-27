Berizzi e Motta minacciati dai nazifascisti: difendiamo il diritto di cronaca

0 0

Ancora una volta, il gruppo nazifascista Veneto Fronte Skinhead ha minacciato due rappresentanti del diritto di cronaca e dell’informazione libera: il giornalista Paolo Berizzi, da sempre bersaglio delle intimidazioni nazifasciste e unico cronista in Europa costretto a vivere sotto scorta, e Mattia Motta, responsabile comunicazione CGIL e rappresentante del presidio di Articolo 21 di Piacenza.

Denunciando una manifestazione pubblica, Berizzi e Motta hanno semplicemente fatto il loro dovere, rispettando il diritto di cronaca e la Costituzione. Non altrettanto si può dire di chi, fingendo di non vedere, continua a consentire e autorizzare simili iniziative.

Tutti i presidi di Articolo 21 esprimono piena solidarietà ai due colleghi, ribadendo con forza l’importanza della libertà di stampa, della libertà di informazione e della protezione di chi lavora ogni giorno per raccontare la verità.

(Foto di repertorio da Il Piacenza)

