Questo Golpista non era travestito da agnello, perché è lo stesso che ha fomentato il saccheggio di Capitol Hill. Sul versante estero, provoca (Groenlandia) e ricatta (dazi) i propri alleati, con un’aggressività che solo la Meloni ha l’impudenza di definire assertiva. Quando la forza si separa dalla lucidità, siamo tutti in pericolo. Solo gli americani repubblicani rinsaviti e i democratici coraggiosi – come il Governatore del Minnesota, Tim Waltz – possono denunciare il golpe e rimettere in gabbia questo gorilla spaccatutto.

Quanto dovremo ancora aspettare prima di ammettere che negli USA c’è stato un golpe? Trump ha creato una propria milizia (ICE), che dalla competenza sulle frontiere è diventato il suo braccio violento e omicida contro i dissidenti; ha ridotto all’intimidazione la stampa, usando la clava dei contributi e delle licenze, fino all’insulto pubblico di una giornalistaha affermato spudoratamente di non rispettare alcun limite se non il proprio istinto; vuole sopprimere lo svolgimento delle elezioni diper non restituire il potere.