La Federazione Europea dei Giornalisti (EFJ) chiede con forza il rilascio dei giornalisti detenuti in Europa. Secondo quanto riportato dalle affiliate nazionali dell’EFJ, 149 giornalisti hanno trascorso il Capodanno in carcere in Europa: 56 in Russia e nell’Ucraina occupata; 37 in Azerbaigian; 28 in Bielorussia; 25 in Turchia; 2 in Armenia; 1 in Georgia.

Il 2025 è stato un anno disastroso per i giornalisti in Europa. Dieci di loro sono stati uccisi nell’esercizio della loro professione nel continente europeo, principalmente in Ucraina. Più che in Africa (9 morti). Più che nel continente americano (8 morti).

I dati evidenziano anche una tendenza profondamente preoccupante: l’uso di droni per colpire giornalisti o i loro veicoli. I giornalisti ucraini Olena Hramova , Yevhen Karmazin e Tetyana Kulyk , così come il giornalista francese Antoni Lallican , sono stati deliberatamente uccisi da droni russi. Anche il giornalista russo Ivan Zuev sarebbe rimasto ucciso in un attacco con drone.

In Europa, il numero di giornalisti incarcerati (149) è aumentato di quasi il 40% rispetto allo scorso anno, principalmente a causa dell’intensificarsi della repressione in Azerbaigian e Russia, dove l’incarcerazione di giornalisti con accuse infondate e sproporzionate ha continuato a essere la norma. Si tratta del dato più alto registrato in Europa dal 2018.

Nel 2025, la giornalista georgiana Mzia Amaglobeli , cofondatrice dei media indipendenti Batumelebi e Netgazeti, ha incarnato il destino dei giornalisti incarcerati quando il Parlamento europeo le ha conferito il Premio Sacharov , insieme al giornalista polacco-bielorusso incarcerato Andrzej Poczobut .

La situazione è gravemente peggiorata in Azerbaigian, che è diventato uno degli stati più repressivi nei confronti dei giornalisti. L’Azerbaigian ha smantellato quasi tutti i media indipendenti attraverso arresti e campagne diffamatorie. L’Azerbaigian da solo rappresenta oltre il 40% dei casi di giornalisti incarcerati in tutti i paesi membri del Consiglio d’Europa.

Il Segretario Generale dell’EFJ, Ricardo Gutiérrez, ha sollevato la difficile situazione dei giornalisti in carcere in Europa durante il suo discorso all’evento di fine anno della Rappresentanza della Commissione Europea in Belgio: “L’Europa di cui sono orgoglioso è l’Europa che si è mobilitata in passato per ottenere la liberazione dei giornalisti turchi ingiustamente incarcerati. È questo il tipo di Europa di cui abbiamo bisogno oggi”.

L’EFJ invita l’Unione Europea e i suoi Stati membri a intensificare la pressione su Russia, Azerbaigian, Bielorussia, Turchia, Armenia e Georgia affinché rilascino i giornalisti lì detenuti. “Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a troppi compromessi da parte dei leader politici europei con i nemici della democrazia e della libertà di stampa”, ha insistito la Presidente dell’EFJ, Maja Sever . “È giunto il momento di riconnettersi con i valori fondamentali dell’Unione, a partire dalla difesa intransigente del diritto dei cittadini ad avere accesso a un’informazione libera, indipendente e credibile”.



(dal sito di Efj)

