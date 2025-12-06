Giornalismo sotto attacco in Italia

Non spegnere i riflettori su Alberto Trentini, tre appuntamenti con Articolo 21

Giuseppe Giulietti
Lunedì mattina dalle ore 8,30 sui nostri canali social torneremo a parlare di Alberto Trentini. Da oltre un anno Alberto, cooperante veneziano, è rinchiuso nelle carceri venezuelane, accusato di nulla, senza imputazioni, impossibilitato ad incontrare la sua avvocata, Alessandra Ballerini, senza una valida azione politica da parte del governo italiano.
Ora Mark Rubio ha fatto sapere che sosterranno il governo Meloni. Ma sino ad oggi cosa hanno fatto? Perché gli ostaggi americani, svizzeri e francesi sono già tornati a casa? Perché la Francia ha potuto manifestare un pizzico di autonomia dagli Stati Uniti e l’Italia no?
Era così difficile prendere le distanze da un eventuale intervento armato unilaterale contro il Venezuela ?
Noi non spegneremo i riflettori, lunedì 8 dicembre saranno nostri ospiti Ottavia Piccolo e Carlo Verdelli che rilanceranno i loro appelli a sostenere e illuminare chi continua reclamare la liberazione di Alberto Trentini.
E il giorno 10, dalle 17, nella sede di libera a Roma, vicino a piazza Bologna, la festaassemblea di Articolo 21 si aprirà con lo striscione dedicato ad Alberto e a chi ancora reclama verità e giustizia.
Il 13 dicembre, infine, grande iniziativa a Mestre, promossa dalla Fondazione Pellicani e da Articolo 21 per far sentire la voce della città accanto a quella dei suoi familiari, della sue legale, delle amiche e degli amici di Alberto che attendono da oltre un anno il suo ritorno a casa.

Articolo21
