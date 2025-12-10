Giornalismo sotto attacco in Italia

“Liberate Alberto Trentini”. Il 13 dicembre a Mestre

Articoli
Redazione
0 0
Alberto Trentini da oltre un anno è ingiustamente detenuto in Venezuela ed è sottoposto ad una carcerazione durissima, senza un’accusa, senza un motivo, senza un avvocato.  Se non verrà liberato subito, sarà il secondo Natale che Alberto trascorrerà in cella. Basta! Dobbiamo fare di più!
Non possiamo restare in silenzio. Dobbiamo mobilitarci e far sentire tutta la nostra indignazione.
Per questo ci diamo appuntamento sabato 13 dicembre alle ore 11 al Candiani di Mestre.
Discuteranno con noi i familiari e gli amici di Alberto, Ottavia Piccolo Beppe Giulietti.
Interverranno in collegamento Carlo Verdelli, editorialista del Corriere della Sera e Alessandra Ballerini, legale delle famiglie Trentini, Regeni, Paciolla e Rocchelli.
Coordina l’incontro Nicola Pellicani.
 
L’iniziativa è promossa da Articolo 21 e Fondazione Pellicani, hanno già aderito Amnesty International, Cgil-Cisl-Uil, Emergency, Medici Senza Frontiere e Anpi.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Quel filo nero che unisce le stragi all’evento di Articolo 21. Voci e volti della democrazia che resiste

Redazione

La Stampa in assemblea permanente, il giornale non sarà in edicola: “una giornata drammatica per la storia della nostra testata”

Redazione

Raccontare la realtà che cambia. Le iniziative della Fondazione in ricordo di Antonio Megalizzi

Redazione

Informazione diseguale: è online il report italiano del progetto MILD

Redazione

Ricordiamo e onoriamo la memoria del partigiano Sergio Flamigni

Walter Verini

Sergio Flamigni, la pazienza della verità 

Roberto Bertoni
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.