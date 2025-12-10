“Liberate Alberto Trentini”. Il 13 dicembre a Mestre

Alberto Trentini da oltre un anno è ingiustamente detenuto in Venezuela ed è sottoposto ad una carcerazione durissima, senza un’accusa, senza un motivo, senza un avvocato. Se non verrà liberato subito, sarà il secondo Natale che Alberto trascorrerà in cella. Basta! Dobbiamo fare di più!

Non possiamo restare in silenzio. Dobbiamo mobilitarci e far sentire tutta la nostra indignazione.

Per questo ci diamo appuntamento sabato 13 dicembre alle ore 11 al Candiani di Mestre.

Discuteranno con noi i familiari e gli amici di Alberto, Ottavia Piccolo Beppe Giulietti.

Interverranno in collegamento Carlo Verdelli, editorialista del Corriere della Sera e Alessandra Ballerini, legale delle famiglie Trentini, Regeni, Paciolla e Rocchelli.

Coordina l’incontro Nicola Pellicani.