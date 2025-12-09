Il 10 dicembre evento di Articolo 21 nella sede di Libera. Riflessione sulla “strategia della tensione” con la rappresentazione di “Io so”

0 0

Quest’anno la festa annuale di Articolo 21 si tiene il 10 dicembre e sarà incentrata nell’approfondimento della strategia della tensione. Una data non casuale, per ricordare la strage di Piazza Fontana, l’attentato terroristico avvenuto il 12 dicembre 1969 nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura a Milano, che causò la morte di 17 persone. L’appuntamento è alle 17 in via Stamira 5 a Roma, sede di Libera che aderisce al programma. Momento clou dell’evento sarà la rappresentazione teatrale “Io so” a cura di Associazione TerraTerra, di e con Elena Ruzza, testo di Davide Rigallo e musiche di Matteo Cantamessa.

Introducono la portavoce e il presidente di Articolo 21, Elisa Marincola e Paolo Borrometi, con Giampiero Cioffredi, responsabile di Libera Lazio e Gian Mario Gillio, giornalista di Riforma-Eco delle valli valdesi

Dopo lo spettacolo Elisa Signori Rocchelli interverrà sul tema “Quel filo che lega il passato al presente”; a seguire Beppe Giulietti intervista Manlio Milani, coordinatore delle associazioni dei familiari vittime delle stragi. Manlio Milani riceverà il Premio Articolo 21 per il 2025.

Vi aspettiamo.

LE ADESIONI FIN QUI PERVENUTE (IN ORDINE ALFABETICO)

Oriano Anastasi

Ida Baldi

Paola Barretta

Carlo Bartoli

Maria Rosaria Battaglia

Giampiero Bellardi

Roberto Bertoni

Maurizio Blasi

Anna Rita Bernardi

Paolo Borrometi

Alessia Bulgarelli

Giancarlo Burghi

Mimma Caligaris

Fernando Cancedda

Angela Caponnetto

Raffaele Cappuccio

Iside Castagnola

Sandra Cecchi

Giovanni Celsi

Luchino Chessa

Michele Cervo

Damiano Coletta

Massimo Conte

Carla Corciulo

Stefano Corradino

Elisabetta Cosci

Silvia Costantini

Nino Criscenti

Pietro Criscuoli

Riccardo Cucchi

Asmae Dachan

Danilo De Biasio

Antonella De Mico

Enzo De Camillis

Nunziatina Di Candio

Arturo Di Corinto

Graziella Di Mambro

Francesco Fabbrini

Mara Filippi Morrione

Altero Frigerio

Lorenzo Frigerio

Lidia Galeazzo

Claudio Gatto

Gian Mario Gillio

Giuseppe Giulietti

Silvio Giulietti

Giorgio Iacoboni

Paolo Iannaccone

Silvia Inghirami

Désirée Klain

Roberta Lisi

Alessandra Mancuso

Lorenzo Marcandalli

Claudio Marincola

Elisa Marincola

Brunello Martelli

Fabiana Martini

Roberto Masi

Davide Mattiello

Filippo Mattoccia

Loris Mazzetti

Marcello Menicali

Anna Motta

Patrizia Migliozzi

Carlo Muscatello

Antonella Napoli

Roberto Natale

Pietro Nicolanti

Enzo Nucci

Ottavio Olita

Fabiana Pacella

Giuseppe Paciolla

Barbara Paggetti

Stefania Panfili

Filippo Paoli

Renato Parascandolo

Francesco Perri

Piero Piraccini

Alekos Prete

Ahmad Rafat

Luca Salici

Giuseppe Salmé

Vincenzo Sanfilippo

Anna Scalfati

Barbara Scaramucci

Giorgia Scippo

Roberto Secci

Elisa Signori

Danilo Sinibaldi

Monica Soldano

Cinzia Stendardo

Gemma Stornelli

Lorenzo Tango

Alessandra Tarquini

Paolo Tarroni

Anna Valentino

Flavio Valeriani

Susanna Verdini

Vincenzo Vita

Rita Zaninelli

Delia Zingarelli

