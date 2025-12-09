Il 10 dicembre evento di Articolo 21 nella sede di Libera. Riflessione sulla “strategia della tensione” con la rappresentazione di “Io so”

Quest’anno la festa annuale di Articolo 21 si tiene il 10 dicembre e sarà incentrata nell’approfondimento della strategia della tensione. Una data non casuale, per ricordare la strage di Piazza Fontana, l’attentato terroristico avvenuto il 12 dicembre 1969 nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura a Milano, che causò la morte di 17 persone. L’appuntamento è alle 17 in via Stamira 5 a Roma, sede di Libera che aderisce al programma. Momento clou dell’evento sarà la rappresentazione teatrale “Io so” a cura di Associazione TerraTerra, di e con Elena Ruzza, testo di Davide Rigallo e musiche di Matteo Cantamessa.
Introducono la portavoce e il presidente di Articolo 21, Elisa Marincola e Paolo Borrometi, con Giampiero Cioffredi, responsabile di Libera Lazio e Gian Mario Gillio, giornalista di Riforma-Eco delle valli valdesi
Dopo lo spettacolo Elisa Signori Rocchelli interverrà sul tema “Quel filo che lega il passato al presente”; a seguire Beppe Giulietti intervista Manlio Milani, coordinatore delle associazioni dei familiari vittime delle stragi. Manlio Milani riceverà il Premio Articolo 21 per il 2025.
Vi aspettiamo.
LE ADESIONI FIN QUI PERVENUTE (IN ORDINE ALFABETICO)
Oriano Anastasi
Ida Baldi
Paola Barretta
Carlo Bartoli
Maria Rosaria Battaglia
Giampiero Bellardi
Roberto Bertoni
Maurizio Blasi
Anna Rita Bernardi
Paolo Borrometi
Alessia Bulgarelli
Giancarlo Burghi
Mimma Caligaris
Fernando Cancedda
Angela Caponnetto
Raffaele Cappuccio
Iside Castagnola
Sandra Cecchi
Giovanni Celsi
Luchino Chessa
Michele Cervo
Damiano Coletta
Massimo Conte
Carla Corciulo
Stefano Corradino
Elisabetta Cosci
Silvia Costantini
Nino Criscenti
Pietro Criscuoli
Riccardo Cucchi
Asmae Dachan
Danilo De Biasio
Antonella De Mico
Enzo De Camillis
Nunziatina Di Candio
Arturo Di Corinto
Graziella Di Mambro
Francesco Fabbrini
Mara Filippi Morrione
Altero Frigerio
Lorenzo Frigerio
Lidia Galeazzo
Claudio Gatto
Gian Mario Gillio
Giuseppe Giulietti
Silvio Giulietti
Giorgio Iacoboni
Paolo Iannaccone
Silvia Inghirami
Désirée Klain
Roberta Lisi
Alessandra Mancuso
Lorenzo Marcandalli
Claudio Marincola
Elisa Marincola
Brunello Martelli
Fabiana Martini
Roberto Masi
Davide Mattiello
Filippo Mattoccia
Loris Mazzetti
Marcello Menicali
Anna Motta
Patrizia Migliozzi
Carlo Muscatello
Antonella Napoli
Roberto Natale
Pietro Nicolanti
Enzo Nucci
Ottavio Olita
Fabiana Pacella
Giuseppe Paciolla
Barbara Paggetti
Stefania Panfili
Filippo Paoli
Renato Parascandolo
Francesco Perri
Piero Piraccini
Alekos Prete
Ahmad Rafat
Luca Salici
Giuseppe Salmé
Vincenzo Sanfilippo
Anna Scalfati
Barbara Scaramucci
Giorgia Scippo
Roberto Secci
Elisa Signori
Danilo Sinibaldi
Monica Soldano
Cinzia Stendardo
Gemma Stornelli
Lorenzo Tango
Alessandra Tarquini
Paolo Tarroni
Anna Valentino
Flavio Valeriani
Susanna Verdini
Vincenzo Vita
Rita Zaninelli
Delia Zingarelli