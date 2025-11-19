Trump, bin Salman e la manomissione della verità

0 0

Rump bin “Non mettere a disagio il nostro ospite, sei una giornalista e una persona orribile” ha ringhiato a brutto muso il presidente Trump rivolto a Mary Bruce, reporter della rete televisiva Abc. Ha esplicitato più chiaramente il suo pensiero quando ha chiesto alla cronista la testata di appartenenza ed alla sua risposta ha grugnito che la Abc è cento per cento fake news minacciando di togliere la licenza di trasmissione alla prestigiosa emittente statunitense.

Ecco ribadito in poche istantanee il pensiero del presidente sui rapporti tra potere, democrazia e libertà di stampa. L’inviata tv si era semplicemente “permessa” di fare il suo lavoro chiedendo a Mohammed bin Salman, principe ereditario saudita, notizie sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, un oppositore fatto letteralmente a pezzi nel consolato saudita a Istanbul nel 2018. Eppure, proprio l’intelligence statunitense ha indicato il principe come mandante dell’orrendo omicidio. Trump ha fatto di più evidentemente abbagliato dai ricchi e principeschi investimenti promessi dal futuro re. Senza freni ha abbaiato che Mohammed bin Salman è un suo grande amico, dicendosi orgoglioso del suo rispetto per i diritti umani, ed ha garantito che il principe non sapeva nulla dell’assassinio di “questa persona così controversa”.

Siamo di fronte allo stravolgimento della realtà, alla manomissione della verità, alla bugia che si suppone diventi realtà se ripetuta 100 volte, al capovolgimento del senso comune. Seria minaccia alla democrazia dove conta solo la cancellazione dei diritti e la prevalenza del più forte. E’ una strategia comune teorizzata e condivisa dalla destra sovranista in tutto il mondo: anche in Italia stiamo assistendo a questo sottile e continuo tentativo di delegittimare le istituzioni con continue boutade e commedie degli equivoci di cui se non fossero protagonisti (e promotori) pezzi da 90 del governo potremmo sbarazzarci con una risata. Purtroppo anche l’informazione è messa piuttosto male: anche in Italia c’è chi pensa di ridimensionarla proprio come sogna Trump.

