“Libri nel bosco”, si parte con l’edizione invernale

Giornalismo sotto attacco in Italia

La rassegna letteraria “Libri nel bosco”, organizzata dall’associazione #Noi, non si ferma neanche d’inverno. Dal 15 novembre al 13 dicembre, nel locale antimafia Ohana, in via del Martin Pescatore 4, Infernetto (Roma), cinque presentazioni di libri porteranno la cultura in un luogo in cui i giovani imparano a diventare manager antimafia.

Gli incontri saranno tutti alle 19:

– Sabato 15 novembre, “Pasolini 1975-2025. Un mistero italiano” di Lucia Visca, giornalista e editrice;

– Sabato 22 novembre, “La mia bestia amica” di Alessandra Valdarchi, scrittrice;

– Sabato 29 novembre, “Vendite e marketing gentili” di Annalisa Aceti, direttrice generale, commerciale e marketing di “Rizzoli Education”;

– Sabato 6 dicembre, “Il carosello degli inganni” di Dino Cassone, giornalista e scrittore;

– Sabato 13 dicembre, “Perché non mi innamoro?” di Viola Conti, giornalista.

A moderare gli incontri saranno Federica Angeli, giornalista di Repubblica e presidente onorario di #Noi, e i ragazzi di Ohana.

Per poter partecipare è necessaria la prenotazione al numero 06 5413561 o all’email noiamanodisarmata@gmail.com

