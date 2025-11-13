Giornalismo sotto attacco in Italia

“Libri nel bosco”, al via l’edizione invernale con “Pasolini 1975-2025. Un mistero italiano” di Lucia Visca

Al via l’edizione invernale della rassegna letteraria “Libri nel bosco” targata #Noi. Si parte sabato 15 novembre, alle 19, da Ohana, in via del Martin pescatore 4, Infernetto (Roma), con “Pasolini 1975-2025. Un mistero italiano” di Lucia Visca, la giornalista che per prima arrivò sulla scena del delitto il giorno in cui fu ritrovato il corpo dell’intellettuale italiano.

Sarà l’occasione per analizzare i misteri che dopo cinquant’anni continuano ad avvolgere la notte di quel brutale omicidio.

A moderare l’incontro Federica Angeli, giornalista di Repubblica e presidente onorario di #Noi, e Valerio Onorati, capo ufficio stampa di #Noi.

La rassegna continua con altri quattro appuntamenti, sempre alle 19:

– Sabato 22 novembre, “La mia bestia amica” di Alessandra Valdarchi, scrittrice;

– Sabato 29 novembre, “Vendite e marketing gentili” di Annalisa Aceti, direttrice generale, commerciale e marketing di “Rizzoli Education”;

– Sabato 6 dicembre, “Il carosello degli inganni” di Dino Cassone, giornalista e scrittore;

– Sabato 13 dicembre, “Perché non mi innamoro?” di Viola Conti, giornalista.

Per poter partecipare è necessaria la prenotazione al numero 06 5413561 o all’email noiamanodisarmata@gmail.com

