Giornalismo sotto attacco in Italia

La Via Maestra alla prova del referendum sull’indipendenza della magistratura. Articolo 21 a fianco della CGIL

Articoli
Redazione
0 0

Nel quadro de La Via Maestra è in corso un’ampia riflessione, promossa dalla CGIL insieme alle associazioni aderenti, in vista di una forte mobilitazione per il referendum confermativo sulla cosiddetta “separazione delle carriere”. Si tratta di un tema cruciale, che riguarda da vicino l’equilibrio tra i poteri dello Stato e la tutela dell’autonomia della magistratura.

Il cuore del confronto non è tanto la distinzione formale tra giudici e pubblici ministeri, quanto la difesa dell’indipendenza della magistratura, considerata un pilastro essenziale della democrazia costituzionale. Obiettivo condiviso è la costruzione di un fronte ampio e unitario, capace di coinvolgere associazioni, movimenti e realtà civiche che si riconoscono nel percorso de La Via Maestra. In questa prospettiva, si punta alla creazione, in tempi brevi, di un Comitato nazionale per il NO, radicato nei luoghi di lavoro e nei territori.

Articolo 21 aderisce a questo impegno comune, al fianco della CGIL e delle altre organizzazioni della società civile, per difendere i principi costituzionali e l’autonomia della giustizia da ogni rischio di subordinazione o condizionamento politico.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

La farsa è finita. Dopo tanta ipocrisia, la destra è tornata a odiare i giornalisti

Giuseppe Giulietti

Francesca Dall’Oglio in Siria, una voce torna a parlare dei desaparecidos

Riccardo Cristiano

Campanello di allarme per Trump

Antonio Di Bella

Enzo Biagi per tutta la vita un cronista dalla schiena dritta

Loris Mazzetti

Giustizia, al via l’impar condicio referendaria

Vincenzo Vita

“Non si può uscire da questo tempo se non ci si pone il problema del conflitto sociale”. Intervista a Massimo Carlotto

Marta Rizzo
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.