Gualdo Tadino ospita la Festa Nazionale di Articolo 21: due giorni per celebrare la libertà di stampa e di pensiero

0 0

21 e 22 novembre – Teatro Don Bosco, Parco Campetti S. Rocco, Sala Progetto Meet

Il Comune di Gualdo Tadino e l’Associazione Articolo 21 – Il dovere di informare, il diritto ad essere informati – annunciano con orgoglio la Festa Nazionale di Articolo 21, un appuntamento di altissimo valore civile e culturale, dedicato alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana.

Due giornate – venerdì 21 e sabato 22 novembre – ricche di eventi, incontri, spettacoli e testimonianze, per riflettere sul ruolo dell’informazione libera, sulla forza della parola e sull’impegno di chi ogni giorno difende il diritto di tutti a essere informati, che vedranno anche la partecipazione di docenti e ragazzi dell’Istituto Casimiri di Gualdo Tadino e dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda.

IL PROGRAMMA

La manifestazione si aprirà venerdì 21 novembre alle ore 11.15 al Teatro Don Bosco con la rappresentazione “Disarmare. Voce del verbo amare” a cura dell’attrice, scrittrice e giornalista Angela Iantosca. Saranno Presenti anche i ragazzi dell’Istituto Casimiri e dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda sempre molto sensibili a questo tipo di iniziative.

Seguirà un confronto con:

– Massimiliano Presciutti, Sindaco di Gualdo Tadino e Presidente della Provincia di Perugia

– Angela Iantosca

– Beppe Giulietti, Coordinatore nazionale di Articolo 21

Nel pomeriggio, alle ore 17 al Parco Campetti S. Rocco, si terrà la cerimonia di intitolazione del parco a Tina Anselmi, simbolo di coraggio e democrazia. A seguire, nella Sala Parrocchiale di S. Rocco, verrà presentato il libro “Ventuno le donne che fecero la Costituzione” con la partecipazione dell’autrice Angela Iantosca e di rappresentanti delle istituzioni e dell’ANPI.

IL GRANDE APPUNTAMENTO CON REPORT E SIGFRIDO RANUCCI

La giornata di sabato 22 novembre culminerà alle ore 17 nella Sala Progetto Meet (adiacente al Teatro Don Bosco) con l’atteso incontro “Report e non solo”, che vedrà la partecipazione del giornalista Rai Paolo Mondani e, in collegamento online, di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore del programma “Report”. Un’occasione straordinaria per dialogare con due protagonisti del giornalismo d’inchiesta italiano, che da anni rappresentano un baluardo di libertà, trasparenza e impegno civile.

All’incontro parteciperanno inoltre:

– Roberto Natale, Consigliere di Amministrazione RAI

– Massimiliano Presciutti, Sindaco di Gualdo Tadino e Presidente Provincia di Perugia

– Beppe Giulietti, Coordinatore nazionale di Articolo 21

UN SEGNALE FORTE DA GUALDO TADINO

“Questa Festa – sottolinea il Sindaco Massimiliano Presciutti – è un momento di riflessione collettiva, ma anche di orgoglio civico.. Avere ospite in collegamento Sigfrido Ranucci, una delle voci più autorevoli del giornalismo d’inchiesta italiano, significa ribadire con forza quanto siano fondamentali la verità, la democrazia e la libertà d’informazione. La sua partecipazione, insieme a quella di Angela Iantosca, di Paolo Mondani, di Roberto Natale, Beppe Giulietti e degli altri ospiti, conferma l’importanza di questo appuntamento”.

La Festa Nazionale di Articolo 21 rappresenta dunque un invito aperto a cittadini, studenti, associazioni e operatori dell’informazione a partecipare e condividere il senso più autentico dell’articolo 21 della nostra Costituzione:

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.»

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21