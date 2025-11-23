Facciamo Pace Tour, tappa a La Sapienza

0 0

L’aula magna di Sapienza Università di Roma ha ospitato l’ultima tappa di “Facciamo Pace Tour – Strumenti digitali e processi di Pace”.

L’iniziativa è stata promossa dalla presidente Svetlana Celli dell’Assemblea capitolina nell’ambito delle iniziative programmate nel 2025 sul tema della pace con l’associazione articolo ventuno. Grande la partecipazione di una rappresentanza di studenti delle scuole medie dei Municipi II, III, XIV e XV. Dopo i saluti della presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli; della rettrice Antonella Polimeni, gli interventi di Iside Castagnola (associazione Articolo 21, avvocata esperta in tutela dei diritti dei minori) sulla Carta d’Assisi dei bambini redatta assieme a Roberto Natale e Beppe Giulietti e poi Maria Cristina Marchetti(ordinaria di Sociologia dei fenomeni politici, direttrice dipartimento di Scienze politiche); Alessandro Saggioro (ordinario di Storia delle religioni, direttore dipartimento di Storia, antropologia, religioni, arte, spettacolo); Emanuele Caroppo (psichiatra, dirigente del dipartimento di Salute mentale Asl Roma 2); Michele Franzese(founder di Scai Comunicazione) , sono intervenuti anche i presidenti e gli assessori dei Municipi coinvolti.

Iside Castagnola chiude con un appello

Scritto sulla Carta chiede di “non stare troppo a lungo sui social: la connessione più importante è quella con amici e amiche reali, in carne ed ossa”. E’ l’antidoto più significativo che indichiamo, nei tanti incontri che – dal giorno in cui Papa Francesco ci ha regalato la sua firma – abbiamo tenuto nelle scuole italiane. E’ un percorso di ricostruzione lungo e faticoso, l’esatto opposto della facilità con cui, in un secondo, si può cliccare un messaggio di insulti. Ma non esistono scorciatoie: se vogliamo far crescere cittadini consapevoli è dai banchi di scuola che tocca passare.

Insomma una giornata di alleanza per l’inclusione e la pace, finita con una foto assieme ai bimbi, art21, la Presidente e alla Rettrice dell’Universita Sapienza Polimeni sulla scalinata del più grande Ateneo d’Europa, tutti assieme!

