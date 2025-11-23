Giornalismo sotto attacco in Italia

Dopo la nuova marcia su Ravenna

Opinioni
Sauro Mattarelli
0 0

Si è svolta tranquillamente la marcia su Ravenna del “Comitato per la Remigrazione”, in un quieto sabato d’autunno.

Fugate le preoccupazioni della vigilia per l’ordine pubblico, i pallidi epigoni di Balbo, poco più di cent’anni dopo, sono sfilati mischiando vecchi e nuovi slogan, tra indifferenza generale, prove di arditezza e rinnovate “garanzie di sicurezza” volte ad allontanare stranieri, immigrati, bisognosi, potenziali delinquenti e magari miseri aspiranti badanti, muratori, operai, contadini, camerieri.

Nella silente piccola “urbe rossa” il tempo è allora scivolato via, facendo quasi scordare che questi luoghi furono sede della capitale di un impero, e case ospitali accolsero viandanti, pellegrini, profughi, esuli e proscritti: da Dante a Byron, fino a Garibaldi e Anita. Città Medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza.

Poco lungi si è giocato a calcio, un liceo ha svolto il suo “open day”, convegni si sono regolarmente tenuti nei Teatri, o nella prestigiosa “Biblioteca Classense”.

E i valori di libertà e di uguaglianza, di giustizia e di lealtà, si sono così un poco mescolati con quelli della pulizia etnica e delle deportazioni, funzionali al nuovo Ordine. Nessun fuoco, invero, ha minacciato le nostre millecento; nessun sussulto, se non qualche blando timore preventivo sullo scorrere di paludate abitudini che non ci mostrano più ormai neppure il riflesso della sfibrata democrazia e del senso della Repubblica nel posto che fu il più repubblicano d’Italia, si pensi al referendum del 1946, e il più europeo d’Europa, a partire dalle elezioni di fine anni Settanta del secolo scorso.

Tutto assimilato e inibito: le paure, artatamente coltivate per decenni e poi sapientemente insinuate tra solitudini abissali, trovano alimento negli echi di guerre e nelle logiche avide ed egoistiche di perfidi algoritmi, fra social e IA disseminati per contribuire a rinvigorire consumismi compulsivi che Pier Paolo Pasolini (ricordato bene da Veltroni anch’egli, in un teatro, proprio la mattina di questa giornata fatidica e surreale) aveva con veggenza denunciato come turpe e malata perversione epocale.

Ecco, nessun grido profondo ha squarciato il silenzio in questo distratto novembre ravennate del 2025. Il rosso e il nero; fascismo, antifascismo, afascismo mescolati con le prime luci natalizie nell’accecante indefinito grigiore della nuova omologazione globale che trascina con sé memorie, ricordi, passioni e ideali lasciati placidamente inghiottire da un nuovo Moloch che molti considerano come àncora di sicurezza, anziché mostro da temere e aborrire perché non solo non ci fa più riconoscere il prossimo, ma neppure noi stessi.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Prosegue la sistematica violazione del Media Freedom Act

Giuseppe Giulietti

Finanza contro economia

Francesco Nicolosi Fazio

Disuguaglianza sociale vs comunicazione politica

Claudio Loiodice

La mancanza di educazione sessuale è un’emergenza sociale che riguarda tutti

Sabrina Ancarola

In difesa di Francesca Albanese

Domenico Gallo

La stretta sullo stretto. Quasi un dietro-front

Francesco Nicolosi Fazio
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.