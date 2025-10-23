Un murale per Mario Paciolla all’Università di Milano

0 0

Presso l’Università degli Studi di Milano è stata inaugurato un murale dedicato a Mario Paciolla, cooperante italiano ucciso a 33 anni in Colombia, per la cui morte – archiviata contro ogni logica come suicidio – si attende ancora verità e giustizia.

Realizzato nella sede di Lingue e Letterature della Statale di Milano, il murale è stato creato dall’artista Fabrizio Bianchini nell’ambito del progetto europeo “Peace and Mobilities”, attraverso cui si vogliono studiare e diffondere teorie e pratiche di pace in contesti di mobilità.

Mario Paciolla è un esempio importante di attivismo tra Italia e America Latina e il murale raffigura un’azione di pace che Mario ha realizzato nell’area di San Vicente del Caguán: si tratta di un progetto di rafting in cui hanno partecipato ex guerriglieri colombiani.

All’inaugurazione erano presenti Anna Motta e Pino Paciolla, i genitori di Mario che hanno preso la parola per raccontare ai numerosi studenti presenti la storia del figlio e Beppe Giulietti coordinatore nazionale di Articolo 21.

