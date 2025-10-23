Giornalismo sotto attacco in Italia

Un murale per Mario Paciolla all’Università di Milano

Articoli
Redazione
0 0

Presso l’Università degli Studi di Milano è stata inaugurato un murale dedicato a Mario Paciolla, cooperante italiano ucciso a 33 anni in Colombia, per la cui morte – archiviata contro ogni logica come suicidio – si attende ancora verità e giustizia.

Realizzato nella sede di Lingue e Letterature della Statale di Milano, il murale è stato creato dall’artista Fabrizio Bianchini nell’ambito del progetto europeo “Peace and Mobilities”, attraverso cui si vogliono studiare e diffondere teorie e pratiche di pace in contesti di mobilità.

Mario Paciolla è un esempio importante di attivismo tra Italia e America Latina e il murale raffigura un’azione di pace che Mario ha realizzato nell’area di San Vicente del Caguán: si tratta di un progetto di rafting in cui hanno partecipato ex guerriglieri colombiani.

All’inaugurazione erano presenti Anna Motta e Pino Paciolla, i genitori di Mario che hanno preso la parola per raccontare ai numerosi studenti presenti la storia del figlio e Beppe Giulietti coordinatore nazionale di Articolo 21.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Nuovo stop al processo Regeni: gli atti vanno alla Consulta

Redazione

L’ultima minaccia a Paolo Berizzi in un video di Davide Di Stefano. Per Giulietti “è ora di alzare un muro”

Redazione

Le parole per raccontare le guerre. Il 30 ottobre corso di formazione dell’Odg Lazio

Redazione

Altra tragedia in mare, si rovescia un barcone di migranti. Quaranta annegati

Redazione

Indagine della Procura di Roma sugli attacchi con droni alla  Global Sumud Flotilla

Barbara Schiavulli

Report, attacchi con il botto

Vincenzo Vita
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.