Giornalismo sotto attacco in Italia

Osare la pace, crescono le adesioni all’iniziativa di Sant’Egidio

News
Redazione
0 0

Crescono le adesioni all’incontro internazionale Osare la pace – Daring Peace, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. Dal 26 al 28 ottobre Roma verrà raggiunta da circa diecimila persone, dall’Europa e da altri continenti, tra cui molti giovani: un “popolo della pace” che non si rassegna alle troppe guerre in corso nel mondo e che si fa portavoce delle terribili sofferenze inflitte alle popolazioni vittime dei conflitti.

Il programma (vedi allegato) è fitto di eventi, dall’inaugurazione, il pomeriggio del 26 ottobre all’Auditorium–Parco della Musica con la partecipazione del presidente Sergio Mattarella ai 22 Forum previsti nella giornata del 27 e nella mattina del 28 sulle problematiche emergenti del nostro tempo (come pace, disarmo, crisi ambientale, migranti, democrazia e solidarietà) fino alla cerimonia finale, nel pomeriggio del 28 ottobre, davanti al Colosseo con Papa Leone XIV e gli altri leader delle religioni.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Solidarietà delle Chiese Evangeliche a Sigfrido Ranucci

Redazione

Straordinario successo del concerto di Gennaro e Santino Spinelli per Papa Leone XIV in Vaticano

Redazione

Coro di solidarietà dalla Campania, che conta sei giornalisti sotto scorta

Redazione

Carta di Roma: grave atto criminale

Redazione

Libera: “Vicini a Ranucci, attacco al cuore della democrazia”

Redazione

Una bellissima serata di musica e parole ieri sera a Torino per non dimenticare e sostenere la popolazione di Gaza

Gian Mario Gillio
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.