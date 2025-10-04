Buon vento Global Sumud Flotilla

La mamma di Alberto Trentini ospite della prima puntata di Che Tempo che fa

La mamma di Alberto Trentini domani (5 ottobre) sarà ospite della prima puntata della nuova stagione di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. Un appuntamento importante per continuare a tenere i riflettori accesi su questa incredibile storia.

Sono 321 giorni che Alberto Trentini è rinchiuso in un carcere del Venezuela senza che il regime di Maduro abbia formulato un’accusa nei suoi confronti. Il cooperante italiano è stato arrestato a Caracas e portato nel penitenziario “El Rodeo” il 24 novembre 2024, dopo un controllo a un posto di blocco vicino alla città dove avrebbe voluto portare con la sua Ong aiuti a persone disabili. Il 24 settembre Trentini ha ricevuto la visita dell’ambasciatore italiano Giovanni de Vito, ma senza alcun risultato.

