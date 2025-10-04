La mamma di Alberto Trentini ospite della prima puntata di Che Tempo che fa

0 0

La mamma di Alberto Trentini domani (5 ottobre) sarà ospite della prima puntata della nuova stagione di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. Un appuntamento importante per continuare a tenere i riflettori accesi su questa incredibile storia.

Sono 321 giorni che Alberto Trentini è rinchiuso in un carcere del Venezuela senza che il regime di Maduro abbia formulato un’accusa nei suoi confronti. Il cooperante italiano è stato arrestato a Caracas e portato nel penitenziario “El Rodeo” il 24 novembre 2024, dopo un controllo a un posto di blocco vicino alla città dove avrebbe voluto portare con la sua Ong aiuti a persone disabili. Il 24 settembre Trentini ha ricevuto la visita dell’ambasciatore italiano Giovanni de Vito, ma senza alcun risultato.

