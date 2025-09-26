“Memorie cantate”, sabato 27 settembre l’iniziativa dell’ANPI “17 aprile” di Nocera Umbra

0 0

Non solo il ricordo della guerra e della Resistenza nell’Appennino nel 1944, ma anche uno sguardo alle guerre di oggi.

Torna “Memorie cantate”, l’iniziativa dell’ANPI “17 aprile” di Nocera Umbra e Valtopina, e lo fa guardando anche al presente, con nuove collaborazioni.

L’appuntamento è per sabato 27 settembre alle 16,30 a Nocera Umbra, nei Portici di San Filippo. Seguirà l’inaugurazione della sede dell’ANPI, sempre a Nocera Umbra, in Corso Vittorio Emanuele.

La manifestazione dell’ANPI, dedicata alla memoria in musica e cantata della guerra e del dopoguerra, si aprirà come sempre con le testimonianze del territorio e le “cantate” dei cantastorie dell’epoca, che misero in musica il ricordo dell’eccidio di Collecroce (17 aprile 1944), rinnovando la scelta di questo singolare modo di tramandare il ricordo.

Da alcuni anni, all’iniziativa partecipa La Compagnia del Vento con la sua parte teatrale. Alle “cantate”, dunque, viene affiancata una parte teatrale, quest’anno dedicata alla poesia, che amplia il raggio della memoria.

Novità di questa edizione sarà la collaborazione con l’associazione Articolo 21 e, grazie a questa, la scelta è quella di dare all’iniziativa un’impronta rivolta di più al presente, in particolare alla drammatica situazione in Palestina.

A “Memorie cantate” interverranno il giornalista Rai Enzo Nucci, la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, la vicepresidente nazionale ANPI, Mari Franceschini, il responsabile territoriale di Articolo 21, Oriano Anastasi, lo storico Dino Renato Nardelli, i sindaci di Nocera Umbra, Virginio Caparvi, e di Valtopina, Gabriele Coccia, e il presidente dell’ANPI “17 aprile”, Francesco Mirti.

La giornata terminerà in Corso Vittorio Emanuele per l’inaugurazione della nuova sede ANPI “17 aprile”, “una piccola “casa” aperta a tutti gli antifascisti nel cuore del centro storico nocerino”, evidenzia l’associazione.

Per Articolo 21, invece, sarà l’occasione per creare un suo primo presidio nella Città delle Acque.

“Vista la situazione internazionale, che non può non coinvolgerci tutti – anticipa il presidente dell’ANPI nocerino-valtopinese, Francesco Mirti – abbiamo ritenuto necessario allargare ancora di più lo sguardo di un’iniziativa che è dedicata sì alla memoria e al ricordo di quanto accaduto, ma senza dimenticare l’implicita necessità che questo ricordo ci insegni qualcosa per il futuro. E, vista la situazione di Gaza e della Palestina, purtroppo nemmeno unica situazione drammatica e delicata nel mondo, non potevamo non dare un seppur piccolo contributo al dibattito generale che tutti si auspicano possa portare verso un cammino di pace”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21