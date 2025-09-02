Buon vento Global Sumud Flotilla

La Carta di Assisi dei bambini presentata a Castiglioncello

News
Redazione
0 0

Il Festival di art 21 a Castiglioncello si è chiuso domenica 31 agosto con “Le parole sono pietre?”, incontro incentrato sulla presentazione de La Carta di Assisi per i ragazzi e i bambini, manifesto contro i linguaggi d’odio promosso da Papa Francesco. Sul palco  l’avvocata Iside Castagnola, esperta di tutela dei minori, e Roberto Natale, consigliere di amministrazione Rai ed ex direttore di Rai per la Sostenibilità. Ha moderato magistralmente il giornalista Enzo Nucci, già corrispondente Rai per l’Africa subsahariana. Il Festival Articolo 21 conferma così la sua vocazione a coniugare giornalismo, impegno civile e riflessione culturale, avendo offerto  a Castiglioncello tre serate di approfondimento sui grandi nodi del nostro tempo.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

A Pavia raccolte 5 tonnellate di aiuti alimentari e inviati a Gaza

Redazione

Natale (Cda Rai): Chiocci ha comunque arrecato un danno al Tg1

Redazione

Trapani: il 27 agosto sit in a favore della nave Mediterranea Saving Humans, fermata dal Decreto Piantedosi

Redazione

In ricordo di Carlo Pepi

Redazione

Il 25 agosto la comunità di Sant’Egidio ricorda Jerry Masslo e tutte le vittime del caporalato

Redazione

Lettera per Alberto Trentini al mondo del cinema. Verrà letta dalla mamma il 28 agosto

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.