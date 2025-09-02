La Carta di Assisi dei bambini presentata a Castiglioncello

0 0

Il Festival di art 21 a Castiglioncello si è chiuso domenica 31 agosto con “Le parole sono pietre?”, incontro incentrato sulla presentazione de La Carta di Assisi per i ragazzi e i bambini, manifesto contro i linguaggi d’odio promosso da Papa Francesco. Sul palco l’avvocata Iside Castagnola, esperta di tutela dei minori, e Roberto Natale, consigliere di amministrazione Rai ed ex direttore di Rai per la Sostenibilità. Ha moderato magistralmente il giornalista Enzo Nucci, già corrispondente Rai per l’Africa subsahariana. Il Festival Articolo 21 conferma così la sua vocazione a coniugare giornalismo, impegno civile e riflessione culturale, avendo offerto a Castiglioncello tre serate di approfondimento sui grandi nodi del nostro tempo.

