Stop alle armi ad Israele, volti e voci al sit in di Roma

Redazione
Centinaia di persone in piazza del Pantheon a Roma per il sit in promosso dall’Anpi, da Articolo 21, Rete No bavaglio e Emergency per chiedere di bloccare l’invio di armi a Israele e porre fine al genocidio a Gaza. Tanti cittadini di ogni età che hanno semplicemente scelto di esserci per lo sdegno crescente suscitato dallo sterminio portato avanti dal governo israeliano nei confronti del popolo palestinese, uno sterminio che non risparmia niente e nessuno, a partire dai giornalisti che per Israele rappresentano un pericolo, dal momento che danno testimonianza al mondo dei crimini commessi per conto di un governo di riconosciuti criminali di guerra internazionali. E’ stata annunciata l’iniziativa dell’Ordine dei giornalisti del Lazio con Articolo 21 prevista per il 9 settembre alle 12 in piazza Santi Apostoli, dove saranno letti i nomi dei 248 (ad oggi) giornalisti uccisi a Gaza. E speriamo che il numero non aumenti.

