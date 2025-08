L’European Media Freedom Act c’è, ma in Italia non si vede. Il 5 agosto iniziativa in Senato

0 0

L’European Media Freedom Act c’è, ma in Italia non si vede. L’8 agosto entra in vigore l’Emfa, la nuova normativa europea per proteggere il pluralismo e l’indipendenza dei media. L’Italia allo stato attuale rischia una procedura di infrazione. In Senato, presso la Commissione Ottava è iniziato l’iter delle proposte di legge sulla riforma della Rai ed è stato presentato un testo dei relatori.

Martedì 5 agosto presso la sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica si svolgerà la conferenza stampa di Alleanza Verdi e Sinistra per fare il punto della situazione e avanzare proposte per una buona legge e valutare ricorsi in Europa.

Intervengono i componenti AVS in Commissione di vigilanza Rai Angelo Bonelli e Peppe De Cristofaro, Vincenzo Vita, Carlo Bartoli – presidente Ordine dei giornalisti, Paola Spadari – segretaria Ordine dei giornalisti, Giuseppe Giulietti – Articolo 21, Matteo Pucciarelli – Cdr La Repubblica, Marino Bisso – Rete No Bavaglio, Marco Quaranta – MoveOne e in video collegamento Sigfrido Ranucci di Report, Francesco Cancellato e Ciro Pellegrino di Fanpage

