Due morti sul lavoro anche a Ferragosto

Marco Bazzoni
Purtroppo il triste bollettino di guerra sul lavoro non si ferma neppure a Ferragosto, due morti sul lavoro in Puglia nella giornata di oggi.
Giovanni Faniuolo, operaio di 46 anni è morto per essere caduto da un’altezza di 3 metri, mentre montava le luminarie, nel Barese.
Pasquale Dinoi, operatore ecologico di 53 anni è morto, mentre era impegnato nelle operazioni di raccolta dei rifiuti, per essere stato investito da un motociclo, proveniente dalla zona costiera alle porte di Manduria (Taranto).
Non fredde statistiche, non numeri, ma persone, non dimentichiamocelo mai!
Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

