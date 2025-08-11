Don Nandino è libero (ma solo di andare via): “Mi hanno fatto uscire ora. Ma per favore non parlate di me ma degli orrori di Gaza”

Articoli
Redazione
0 0

“SONO LIBERO! Mi hanno fatto uscire ora. Restituito cellulare e valigia. Tutto bene. aspetto che se ne vadano le ultime mie due guardie per scrivervi queste righe. Volo per la Grecia stanotte. G”

Così sul suo profilo facebook Don Nandino Capovilla, esponente di Pax Christi, fermato e trattenuto all’aeroporto di Tel Aviv è stato liberato ma non potrà proseguire il suo lavoro a Gaza, anzi neanche iniziarlo perché che verrà rimpatriato domani con il primo volo disponibile. Il sacerdote veneziano, parroco a Mestre, è noto per le sue iniziative in favore dei diritti umani e dei più deboli, sempre improntate alla nonviolenza. Nei 22 mesi di guerra a Gaza non ha mancato di esprimere la sua preoccupazione denunciando gli attacchi sui civili inermi e condannando le operazioni militari che hanno prodotto una catastrofe umanitaria.
“Questi alcuni dei miei numerosissimi di guardia in queste 7 ore” prosegue nel suo post. “MA PER PIACERE: DITE A CHIUNQUE SCRIVA CHE BASTA UNA RIGA PER DIRE CHE STO BENE MENTRE LE ALTRE VANNO USATE PER CHIEDERE SANZIONI ALLO STATO CHE tra i suoi “errori” bombarda moschee e chiese mentre i suoi ORRORI si continua a fingere che siano solo esagerazioni. NON AUTORIZZO NESSUN GIORNALISTA A INTERVISTARMI SULLE MIE SETTE ORE DI DETENZIONE SE NON SCRIVONO DEL POPOLO CHE DA SETTANT’ANNI È PROGIONIERO SULLA SUA TERRA
QUESTA IMMAGINE RIPORTA L’ULTIMO MESSAGGIO CHE STAVO SCRIVENDO PRIMA CHE MI SEQUESTRASSERO IL CELL. ERA LA PREGHIERA DEL GIORNO DEL PATRIARCA DABBAH”

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

L’assassinio di Anas al-Sharif visto da colleghi italiani, tra neologismi e cinismo

Riccardo Noury

Definire “giornalista terrorista” Anas al-Sharif un’infamia: un attacco indegno alla verità e alla libertà di informazione

Antonella Napoli

Gaza, uccisi cinque giornalisti di Al Jazeera

Marco Cesario

Sit-in davanti alla Rai: “Silenzio su Gaza e informazione distorta’”

Vincenzo Vita

Gaza: fine e rinascita del giornalismo

Roberto Bertoni

L’iniziativa per Gaza di Parrano (Tr). Le parole anticipatrici del giornalista Selmi, poche ore prima dell’uccisione dei 5 giornalisti

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.